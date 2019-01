Ein spanischer DJ erobert Berlin

Ein Perserteppich und eine Wohnwand mit alten Bücherbänden und Porzellanfiguren. Ein Gummibaum und auf einem Tischchen viele Familienfotos. Davor eine ältere Dame, die unsicher die Bewegung eines jungen Mannes im Trainingsanzug nachahmt. Das ungleiche Paar ist Kid Simius und seine 87-jährige Grossmutter. Sie tanzen zu seinem poppigen Song «Living It Up». Kid Simius kommentierte das Video: «Grandmas forever!»

Für Jung und Alt: «Living It Up» von Kid Simius. Video: YouTube/Kid Simius - Topic

Kid Simius heisst eigentlich José Antonio García Soler. Er ist in Granada aufgewachsen. Doch dort interessierte sich niemand für seine Musik. Als er eine Doku über das Berliner Nachtleben gesehen hatte, schmiss er 2009 sein Psychologiestudium und wanderte in die deutsche Hauptstadt aus. Zwei Wochen später hatte er einen ersten Auftritt. Kurz darauf lernte er Materia kennen. Bald zählte Kid Simius zur festen Crew des Berliner Rappers. Er unterstützte als Keyboarder, Gitarrist und DJ die Liveshows und wurde dauerhafter Supportact. So baute sich Kid Simius eine eigene Fanbase auf.

Kid Simius erfand das Genre Surf ’n’Bass, eine Mischung aus Electro, Surfer Rock und Hip-Hop. Auf den aktuellen Longplayer «Planet Of The Simius» packte er House, Stoner Rock, Rap, Flamenco und Disco. Die elf Songs sind in mehreren Ländern entstanden und klingen total verschieden: «The Flute Song» basiert auf dem Sample einer Flöte, «Flashback» hat er mit seinem Bruder geschrieben. In «Spanish Footwork» hört man die Schritte einer Flamenco-Tänzerin. «Ich habe die Platte gemacht, die ich als Musikfan von mir hören wollte», verkündete Kid Simius bei der Veröffentlichung. Die begeisterten Kritiker sind gleicher Meinung.

Fr — 23 Uhr

Space Monki

Limmatstr. 275

DJ-Set

Eintritt 20 Franken

www.spacemonki.ch

(Züritipp)