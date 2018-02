Electroboy ist zurück

Noch vor Florian Burkhardts Geburt 1974 stirbt sein Bruder bei einem Autounfall. Die Eltern versuchen die Tragödie unterschiedlich zu verarbeiten: Der Vater wird sehr religiös, die Mutter überschüttet ihren jüngeren Sohn mit zu viel Fürsorge. Fahrrad fahren, Radio hören, Fernsehen, als Teenager Gleichaltrige treffen? Alles gefährlich, alles verboten. Erst nach der Ausbildung zum Grundschullehrer bricht der damals 21-Jährige aus und den Kontakt mit den Eltern ab. Burkhardt holt sämtliche Erfahrungen nach, steht zu seiner Homosexualität. Er schafft es zum Profisnowboarder und versucht es als Schauspieler in Los Angeles. Er wird Topmodel und, zurück in der Schweiz, einer der ersten Internetpioniere. Als Electroboy organisiert er in Zürich Partys und veröffentlicht verschiedene Alben. Dann bricht Florian Burkhardt zusammen. Viele kennen Burkhardts Lebensgeschichte vom Dokumentarfilm «Electroboy», der 2014 in die Kinos kam. Und von den autobiografischen Büchern «Das Kind meiner Mutter» und neu «Das Gewicht der Freiheit», die Burkhardt in den letzten zwei Jahren veröffentlicht hat. Burkhardt macht nach einem Jahrzehnt wieder Musik. «Nur eine Maschine» heisst die 80er-Electro-Pop-Single, die jetzt getauft wird.

Do, 18 Uhr

Sender

Kurzgasse 4

www.gds.fm/sender

Eintritt frei



Zeitgleich mit der Single erscheint der autobiografische Roman «Das Gewicht der Freiheit» (Tages-Anzeiger)