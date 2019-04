Er besucht auf seiner musikalischen Forschungsreise Zürich

Mit dem dreizehnten Lambchop-Album seit 1994 wagt Frontmann Kurt Wagner eine Premiere: Das Cover von «This (Is What I Wanted to Tell You)» ziert erstmals ein Porträtfoto von ihm. Doch der Songschreiber, Gitarrist und die einzige Konstante der Band aus Nashville entdeckt zu seinem 60. Geburtstag nicht plötzlich eine neue Eitelkeit.

Vermutlich ist es eher seine Art zu sagen: «Ich bin immer noch hier.» Die lange Geschichte von Lambchop habe er nie als selbstverständlich betrachtet: «Zu einem gewissen Grad überrascht es mich immer wieder, dass es weitergeht. Ich versuche, weder zu weit in die Zukunft noch in die Vergangenheit zu schauen.»

«Gone Tomorrow» erschien auf dem Album «Mr. M». Video: YouTube/Merge Records on Youtube

Und so hat sich Wagner im letzten Jahrzehnt immer mehr von Lambchops Vergangenheit als Alternative-Country-Band verabschiedet. Mal kam ein Orchester dazu, mal wurde verstärkt mit elektronischen Sounds gearbeitet. Das letzte Werk «Flotus» überraschte dann 2016 mit Stimmeffekten wie Autotune, Grüssen an experimentelle Hip-Hop-Werke und mit «The Hustle», einem Stück, das 18 Minuten dauerte.

Mit «This» vertieft Wagner diese musikalische Forschungsreise. «Ich nenne diesen Prozess Stimmenverarbeitung. Es ist eine Art zusätzliche Farbe auf meiner Palette. Ich habe die ganze Scheibe so aufgebaut, dass ich meine Fähigkeiten als Sänger aufzeigen konnte», sagte er dem Webmagazin «Gaesteliste.de».

Entstanden ist «This» in enger Zusammenarbeit mit Matt McCaughan, der als Perkussionist etwa für Bon Iver arbeitete und – neben den langjährigen Begleitern Tony Crow am Keyboard und Matt Swanson am Bass – auf der aktuellen Tour mit dabei ist. In Hinblick auf die Liveumsetzung von «This», diesem Album, das sich zwischen Ambient, Jazz, Elektronik und Dreamy Rock bewegt und so zu einem auralen Erlebnis wird, ist diese Kombination vielversprechend. Fast als Erklärung singt Wagner «This is the new not normal».

Zum Schluss des Albums gibt es mit «Flower» aber auch einen Song, der mit akustischer Gitarre auf jegliche Stimmeffekte verzichtet. Vielleicht ein Zeichen, dass Kurt Wagner doch noch nicht ganz mit der Vergangenheit von Lambchop gebrochen hat.

Do — 20 Uhr

Rote Fabrik

Aktionshalle, Seestr. 395

Eintritt 40 Franken

www.rotefabrik.ch

