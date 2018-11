Er liebt es live

Er gehört seit über zwanzig Jahren zur Technoszene Frankreichs: Terence Fixmer ist Musiker, Produzent und Gründer des Labels Planete Rouge. Kürzlich erinnerte sich der Franzose in einem Interview an seine Anfangszeiten zurück: «Als ich Teenager war, existierte Techno noch nicht.» Musik langweilte ihn, bis er elektronische Acts wie Depeche Mode, Visage und The Human League entdeckte. Schliesslich entstanden neue Genres wie Electronic Body Music und später New Beat.



«Er war noch moderner, orientierte sich noch mehr am Dancefloor, hatte weniger Vocals und mehr Drums.»Terence Fixmer über den Techno

Fixmer war gleich Fan: «Ich liebte die Atmosphäre, die Energie und natürlich den elektronischen Sound», erzählte er. «Und ohne dass ich es merkte, tauchte Techno auf: Er war noch moderner, orientierte sich noch mehr am Dancefloor, hatte weniger Vocals und mehr Drums.» Wieder sei er sofort begeistert gewesen.



Anfang der 90er kaufte sich Fixmer viele Vinylplatten. Doch diese waren teuer und Fixmer ein mittelloser Student. Er beschloss, statt der Alben einen Synthesizer anzuschaffen. «Es war für mich eine Langzeitinvestition. Schliesslich konnte ich damit ohne Ende elektronischen Sound produzieren.» Er legte bald an den WG-Partys seiner Freunde auf. Irgendwann erhielt er auch Anfragen von offiziellen Clubs. «Ich wurde beim Spielen der Live-sets immer selbstbewusster.»



Legt auch in Berlin auf, logisch: Terence Fixmer. Video: YouTube/Boiler Room



Nach fast unzähligen Releases tritt Fixmer noch immer live auf. Diese Sets bedeuten viel Stress und Vorbereitung – und die meisten Leute würden es gar nicht bemerken, dass er live auflege, sagt Fixmer. Aber er stellt auch klar: «Ich bin ein Künstler, ich spiele ein Konzert. Nur so kann ich meinen Sound, meine Kunst und mein Herz präsentieren.»



Fr — 23 Uhr

Hive

Geroldstr. 5

Eintritt 28 Franken

www.hiveclub.ch



(Züritipp)