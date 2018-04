Er macht weiter

Für das französische Magazin «Les Inrockuptibles» war der Auftritt von Her am Rock en Seine Ende August 2017 «einer der stärksten des Jahres». Bewegend war das Konzert auch deshalb, weil Simon Carpentier, die eine Hälfte des Duos aus Rennes, wenige Tage zuvor nur 27-jährig an einer Krebserkrankung gestorben war. Es war ein Moment der Erinnerung, des Abschieds, aber auch ein Zeichen, dass es mit Her als Projekt weitergehen würde – so, wie Carpentier es sich gewünscht hatte.

Das Debütalbum «Her» wurde erst nach seinem Tod fertig produziert, und viele Songs entstanden, als Carpentier die Diagnose bereits erhalten hatte. «Es ist wie ein grosser, therapeutischer Dokumentarfilm», sagt Sänger Victor Solf. «Ich musste die Tour weiterführen und das Album beenden, ich konnte nicht anders. Wir hatten nie über den Tod gesprochen, immer über die Hoffnung, das Leben und die Liebe.» 2015 hatten Her ihre erste EP veröffentlicht und wählten den Bandnamen als klare Aussage: «Wir machen sinnliche Musik, wir sind von Frauen inspiriert. Und wir sind Feministen.» Der Gesang der beiden orientierte sich an Soul, Gospel und R & B, und mit «We Choose» gelang ihnen ein Hit, der Einflüsse von James Blake bis Erykah Badu vereinte.

Mit «We Choose» beginnt Solf die Konzerte. Er muss auf die Zweitstimme und Gitarre von Carpentier verzichten, doch sein kraftvoller Gesang und die Begleitband vermögen den Verlust und Schmerz mit der Hoffnung zu vereinen. Wie es mit Her nach der Tour weitergehen wird, weiss Victor Solf jedoch nicht. «Ich wäre glücklich, so lange weiterzumachen, wie ich kann. Und unsere Konzerte erinnern die Menschen daran, wer Simon war. Ich arbeite auch an neuen Songs, aber unter welchem Namen diese irgendwann erscheinen werden, kann ich noch nicht sagen.»

