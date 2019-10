Er springt in die Gegenwart

Tracy Bryant liebt Los Angeles. Besonders das Stadtviertel, in dem der Gitarrist und Sänger lebt. Denn in Echo Park tummelt sich die alternative Kreativszene. Etliche Musikerinnen und Musiker leben dort. Fast immer findet irgendwo ein Konzert statt. Diese Konkurrenz beflügle ihn, sagte Bryant einst in einem Interview. Man glaubt es ihm.

Denn Bryant ist fast ständig auf Tour oder im Studio. Mit seiner schrammligen Punkband Corners, die er 2011 eigentlich als Soloprojekt lanciert hatte. Corners veröffentlichte mehrere Alben und tourte erfolgreich durch Europa.

Springt von einer Szene in die nächste: Tracy Bryant im Musikvideo zu «Forever Certain». Video: YouTube/BRGRTV

Immer wieder betonte Bryant, wie sehr er die Band liebe. Trotzdem hat er seit 2016 drei Alben unter seinem eigenen Namen veröffentlicht. Er fühle sich als Solokünstler einfach freier, weil er an kein Genre gebunden sei, so Tracy Bryant.

Zu seinen grössten Einflüssen zählen noch immer jene Musiker, die er bereits als kleines Kind gehört hat. Darunter sind The Kinks und The Rolling Stones. Als Bryant zehn Jahre alt war, nahm ihn sein Vater an ein Konzert von Chuck Berry mit.

Doch der Amerikaner hat auch mit seinem diesjährigen Album «Hush» den Sprung in die Gegenwart geschafft. Einige der ungeschliffenen, gitarren-fokussierten Rocksongs liefen in Filmen und Serien. Darunter auch in der Teenager-Mystery-Serie «Riverdale».

