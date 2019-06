Er wurde zum Star einer neuen Szene

«Perfekt orchestriert, trotzdem ­spontan», schreibt die Musikplattform «Dummy». Moses Boyd wechsle mühelos «von 7/8-Rhythmen zu unwiderstehlich tanzbarem Funk zu frenetischer Improvisation», kommentiert der «Independent». Das Lob der Presse kam nicht über Nacht.

Geprägt vom Sound einer Stadt

Von seinen heute 27 Jahren verbrachte Boyd gut 14 am Schlagzeug. Als Sohn ­karibischer Eltern wuchs er im Südlondoner Stadtteil Catford auf; Grime prägte ihn so sehr wie der Sound von Tony Allen. Die Schlagzeug-Ikone begründete in den 70ern mit Fela Kuti und der gemeinsamen Band Africa 70 den Afrobeat. Doch Boyd liess sich schnell von weiteren Quellen inspirieren, etwa von spiritueller uruguayischer Musik.

Wird eins mit seinem Schlagzeug: Moses Boyd in Glasgow. Video: YouTube/NTS

Aber auch elektronische Künstler wie Floating Points haben ihn beeinflusst. Faszinierend ist, wie er die diversen Genres zusammenfügt: Schwere Beats, hypnotisch-sprudelnde Drums, atmosphärische Klaviaturen, die Anleihen aus der Clubkultur – all das war schon auf Boyds ­Debüt-EP «Time and Space» 2014 hörbar. Im selben Jahr erhielt er den Nachwuchspreis der renommierten Worshipful Company of Musicians Jazz Awards.

Verankert in der Community

Ein Jahr später folgte bereits der Mobo Award als «Best Jazz Act». Boyds Erfolg hat zweifelsohne mit Talent, aber auch viel mit Vernetzung und Community zu tun. Das ­aktuelle Album legt Zeugnis ab: «Displaced Diaspora» wurde bereits 2015, drei Jahre vor seinem Release im September 2018, aufgenommen. Neben Boyd sind ­darauf Namen wie Nubya Garcia oder Ezra Collective zu hören.

Sie werden inzwischen weit über London hinaus als Speerspitzen der jungen Jazzszene gefeiert. «Das Album zeigt uns roh, vor dem Hype», erklärt Boyd. Auch heute würden sich die Künstler noch gegenseitig aushelfen: «Wenn Nubya mich anruft, gehe ich vorbei», sagt er. Geld fliesse da nicht. «Die Szene basiert auf Peer-to-Peer- und DIY-Prinzipien.»

Jazz ist nicht tot

Seit 2016 führt Boyd sein eigenes ­Label Exodus Records und tourt mit seinen Bands The Exodus und Solo Exodus um die Welt. Heute erscheint sein Name regelmässig in Spotifys UK Jazz Playlist.

Und nicht nur dort: Boyd gilt längst als Schlüsselfigur einer globalen Jazz-­Revolution. Dabei sieht er selbst sich nicht mal als Jazzer. Jazz gehöre einfach zum Spektrum, aus dem er als Musiker schöpfe, meint Boyd. Und das passt auch viel besser in eine Zeit, in der kulturelle Vielfalt online wie auch in der realen Welt mehr denn je streut.

