Es braucht Zeit für Entfaltung

Erst hielten HVOB die Nachricht für Spam. Wieso sollte dem Wiener Duo ausgerechnet Winston Marshall schreiben? Der Gitarrist war mit seiner Band Mumford & Sons sicherlich genügend beschäftigt. Doch kurze Zeit später hatten HVOB wieder eine Mail von Marshall im Postfach. Dieses Mal erhielt er von HVOB eine Antwort – und beteiligte sich schliesslich am Album «Silk».

Die Zusammenarbeit sei gleichberechtigt gewesen, sagten HVOB in Interviews. Trotzdem schien sich das Duo nicht stark vom Folk-Gastmusiker beeinflussen zu lassen. Wie seine zwei Vorgänger zeichnete sich auch «Silk» durch einen minimalistischen und melancholischen Electro-Sound aus. Stark war das temporäre Trio dann, wenn Winston Marshall sang. Seine unaufgeregte Stimme ergänzte jene von Anna Müller perfekt.

Ein Kind der Zusammenarbeit mit Winston Marshall. Video: YouTube/HVOBmusic

Anna Müller ist eine zurückhaltende, ­verträumte Sängerin. 2012 gründete sie mit Paul Wallner Her Voice Over Boys. Erst kurz davor haben er und Müller ihre vorherige Band Herbstrock aufgelöst. Diese wurde 2008 mit einem Amadeus Austrian Music Award ausgezeichnet.

Als HVOB lehnte das Duo eine Nominierung ab. Wollte es sich nicht als Austro-Band abstempeln lassen? HVOB hätte auch in Bangkok oder Rio de Janeiro entstehen können, sagte Müller im Gespräch mit dem «Kurier». «Musik ist ja zum Glück kein Bio-Ei, das eine Herkunftsbezeichnung als Qualitätssiegel braucht.» Ausserdem hätten sie nicht an der Nominierung an sich gestört, sondern an einem der Medienpartner.

Im März 2019 veröffentlichte HVOB das 80-minütige Doppelalbum «Rocco». Fast alle Songs sind über fünf Minuten lang. Sie sind somit nichts für jene, die dem Kurze-Lieder-Trend verfallen sind. Doch Tracks wie «2nd World» brauchen Zeit, um sich zu entfalten – und die Zuhörer in ein Universum zu holen, in denen Maschinen und Menschen miteinander verschmelzen.

