Es gibt noch Hoffnung

«Future Perfect, Present Tense» heisst das neue Album von Ten Fé. Kurzum: Das Beste kommt erst noch. Und es passt gut, wenn man auf die noch relativ kurze Karriere der Band zurückblickt. Die Gründungsmitglieder Ben Moorhouse und Leo Duncan trafen sich 2013 auf einer Hausparty in London.



Beide waren schon früher in Bands, so richtig glücklich wurden sie damit nie. Für ihr Duo-Projekt wählten sie einen passenden Namen: Ten Fé, spanisch für «Hab Glauben». Sie begannen, gemeinsam in den Londoner U-Bahn-Schächten zu spielen und Songs zu schreiben. Für die Aufnahmen des ersten Albums ging das Duo nach Berlin.



Einprägsame Melodien



Nicht allein. Sondern mit Ewan Pearson, der unter anderem für Bands wie Jagwar Ma, The Rapture oder Depeche Mode produzierte. «Hit The Light» erschien im Januar 2017 und traf einen Nerv: Da war Americana, Psychedelik, Electronica. Vor allem waren da aber Melodien, die sich Kritikern augenblicklich einprägten – «als wollten sie die Aufmerksamkeit Handy-versunkener Pendler gewinnen», schrieb der «NME».



Moorhouse und Duncan hielten noch an ihren U-Bahn-Gigs fest, als ihre Songs längst im Radio liefen. Erst für die Tour rekrutierten sie eine Band: Bassist Rob Shipley und Keyboarder Johnny Drain, Duncans Schulfreunde aus Birmingham, und auf Empfehlung den Schlagzeuger Alex Hammond.



Einer der vielschichtigen Songs des neuen Albums: «Won’t Happen». Video: YouTube/Ten Fé

Das zweite Album «Future Perfect, Present Tense» entstand im Winter 2018 im Osloer Studio von Christian Sprengfelt: «Er hatte all diese Vintage-Geräte, klassisches Band-Equipment», erinnert sich Ben Moorhouse im Interview mit «Indietronica». Ideal, Fleetwood Mac und War on Drugs liefen zur Inspiration in Dauerschleife. «Wir wollten diesen klassischen Bandsound; dynamisch, geradlinig und Pop.» Ten Fé klingen in vielerlei Hinsicht vintage und thematisieren die altbekannten ­Herzschmerzthemen.



Abgedroschen sind die Songs trotzdem nicht. Denn die ­Musiker sind erfrischend zuversichtlich. «Veränderung ist etwas Positives», so auch Moorhouse. Der Ausblick auf all die Dinge, die noch ­kommen, belebe die Band. «Future Perfect, Present Tense», es scheint ein gutes ­Lebensgefühl. Und es schwappt beim ­Hören über.



Di 7.5. — 20 Uhr

Papiersaal

Kalanderplatz 6

Eintritt 28 Franken

www.papiersaal.ch



(Züritipp)