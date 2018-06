Feindbild des Mainstream

Es ist Anfang der Neunzigerjahre. Im Fernsehen läuft «The Cosby Show». Sie zeigt die Huxtables. Eine Familie von Afroamerikanern, der Vater Gynäkologe, die Mutter Anwältin, die mit ihren fünf Kindern in einem riesigen Haus in Brooklyn in Wohlstand leben. Die Realität sieht anders aus. In den Problembezirken von Los Angeles sind die Lebensbedingungen prekär. Kriminalität, Gewalt und Diskriminierung sind an der Tagesordnung. Oder mit den Worten von Rapper Ice-T: «Shit is real fucked up!»



Er äussert sie in einem Song namens «Body Count» auf seinem Album «O. G. Original Gangster». Aber statt verzweifelt und resigniert klingen die Worte nach Tatendrang, nach Wut, nach agitativem Potenzial. Sie werden von lauten Gitarren und einem überhitzt getrommelten Schlagzeug gefolgt und sind der Startschuss zu einer zweiten Karriere des bereits erfolgreichen Gangsta-Rappers. Sie bilden das Debüt seiner Crossoverband Body Count.



Laute Gitarren und überhitzt getrommelte Schlagzeuge: «Body Count» der gleichnamigen Band. Quelle: YouTube/TipToeQuickly1



Den grossen Skandal tritt die Band schliesslich mit dem Stück «Cop Killer» los. Ein Punkrock-Song, in dem Ice-T der willkürlichen Polizeigewalt nicht nur den Mittelfinger, sondern die geladene Pistole entgegenhält. Er würde jedem der gewalttätigen Bullen gerne ins Gesicht schiessen, sagt er, ehe die Band ihren wilden Ritt startet. Die amerikanische Mainstreampresse hat ein neues Feindbild. Im März 1992 veröffentlicht die Band schliesslich ihr Debütalbum. Ende Mai desselben Jahres kommt es nach dem Freispruch der Polizisten, die den Afroamerikaner Rodney King verprügelt haben, zu massiven Unruhen in L.A. 53 Menschen sterben. Das Album wird sich über 500 000-mal verkaufen. Body Count sind in aller Munde.



Body Count waren zu Beginn der Neunzigerjahre eine Macht. Sie repräsentierten Energie und Unkontrollierbarkeit. Sie machten dem ­Establishment Angst. Und das allein mit Musik, mit Worten und Musik. Genau so, wie N.W.A. und Public Enemy zuvor. Sie boten Angriffs­fläche. Sie provozierten.



Das Erfolgsrezept: die Kombination aus Rap und Rock



Dabei war Body Count sicher nicht die beste Metalband aller Zeiten. Das Schlagzeug klang recht hölzern, die Gitarre weit entfernt von virtuos. Aber in der Kombination mit Ice-T machte das alles Sinn. Die Band nutzte ihre Limitationen, um etwas Neues zu kreieren. Die Dynamik, die spitzen Einleitungsworte von Ice-T, der Wechsel ins martialische Geschrei.



Rap und Rockmusik hatten schon einige andere kombiniert. Run D.M.C. und Aerosmith hatten mit dem Song «Walk This Way» gar schon einen veritablen Hit gehabt. Aber bei Body Count handelte es sich nicht um eine künstliche Verschmelzung zweier etablierter Bands. Body Count entstand aus einem tiefen Verständnis für beide Genres heraus. 1989 gegründet von fünf sowohl rock- als auch rapbegeisterten Schulfreunden von der Crenshaw Highschool in South Central Los Angeles, hatte ihre Musik von Anfang an nichts Erzwungenes. Es war kanalisierter Frust. Aber nicht nur das: In ihrer Coolness und Überspitzung hatte die Musik von Body Count auch sehr viel Humor.



Inzwischen klingt kaum etwas so veraltet wie Crossover. Die grossen Erfolge von Gruppen dieses Genres sind ewig her. Ice-T ist inzwischen sechzig, drei Bandmitglieder verstorben. Doch es ist wie immer: Einige stilprägende Alben haben sich bis heute gut gehalten. Wie eben das Debütalbum von Body Count. Der Esprit und die Energie sind noch immer da.



