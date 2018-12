Flow, Talent und ein Stipendium von Jay-Z

5,5 Millionen Mal wurde das Video «State of Elevation» (2013) vom New Yorker Rapper Dillon Cooper angeklickt. «Dieser Dude verdient es, Mainstream zu sein. Ich wünschte, ich könnte lächerliche Rapper wie Tyga und Rae Sremmurd mit ihm austauschen», kommentierte ein Fan den Clip.



Der YouTube-Klickhit: «State of Elevation». Video. YouTube/The Dillon Cooper



Gut möglich, dass Dillon Cooper bald diese Grössen ersetzt. Seine Karriere erinnert bereits jetzt an ein Märchen. Aufgewachsen ist Dillon Cooper in Brooklyn. Sein Viertel war in den Neunzigern noch nicht angesagt, sondern gefährlich. Aber Cooper liess sich nicht ablenken.



Als Bub brachte er sich erst das Klavierspielen bei und später – nachdem er den Woodstock-Auftritt von Jimi Hendrix im Fernsehen gesehen hatte – lernte er Gitarre. Bereits mit 17 Jahren studierte er am renommierten Berklee College of Music in Boston.



Wie er sich das leisten konnte? Rapper Jay-Z hatte ihm ein Stipendium besorgt. Seit dem Abschluss und etlichen Auszeichnungen konzentriert sich Cooper voll auf Rap. Seine neuste EP «Supernova» ist 2017 erschienen. Fünf starke Tracks, die zeigen, was die Zukunft des Raps ausmacht: viel Flow und noch mehr Talent.



Do— 20 Uhr

Stall 6

Gessnerallee 8

Eintritt 37 Franken

www.stall6.ch



(Züritipp)