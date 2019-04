«Gelangweilt? Nein!»

Man kennt es von Rockstars wie Bruce Springsteen mit einem grossen Werkkatalog, das sie gerne an einem Konzert eines ihrer Alben komplett vorführen. «Als Rockstar fühle ich mich nicht», sagt Rufus Wainwright am Telefon aus Tokio. «Aber ich wollte auf den Anfang meiner Karriere zurückblicken. Die Jahrtausendwende, es war eine andere Zeit: Es gab noch die Angst vor Aids, dadurch auch teilweise eine Stigmatisierung der Homosexuellen. Auch die politische Lage ist heute mit Donald Trump eine andere.»



In der ersten Konzerthälfte beginnt die Rückschau mit seiner fünfköpfigen Band vor allem mit Songs aus dem Debütalbum «Rufus Wainwright» von 1998. Nach einer Pause folgt dann «Poses» von 2001 komplett in der Originalabfolge von «Cigarettes and Chocolate Milk» bis «In a Graveyard».



Einer seiner ersten Songs: «Cigarettes and Chocolate Milk». Video: YouTube/Rufus Wainwright



Wird es nicht langweilig, jeden Abend derart in der Vergangenheit zu verharren und die Songs relativ originalgetreu aufzuführen? «Nein», antwortet der 45-jährige Kanadier. «Nach dem Tourstart in Los Angeles wurde ich nervös und fragte mich, ob wir das durchziehen können. Aber New York war dann schon wieder anders, wie jede der folgenden Städte. Natürlich braucht es eine gewisse künstlerische Disziplin, auf die meine Mutter (Folk-Sängerin Kate McGarrigle) immer Wert legte.»



Auch sein Vater, Singer-Songwriter Loudon Wainwright III, findet mit dessen Song «One Man Guy» Erwähnung. Das Verhältnis zu ihm beschreibt Rufus gerne als «rocky», wackelig. «Viele schwule Männer lieben ihre Väter, und ihre Väter lieben ihre Söhne», sagte er einmal, «aber es gibt immer noch diese Kluft, die ziemlich gross ist.»



Der Rückblick verweist auch auf eine Zeit, in der Rufus Wainwright noch auf der Suche war. «Ich war ungeduldig. Seither habe ich mich sicher verändert, ich bin Vater einer Tochter geworden und habe meinen Partner geheiratet.» Die «Poses»-Tour soll aber auch Ausblick sein: «In diesem Jahr erscheint ein neues Album von mir. Die Konzerte sollen dem Publikum auch zeigen: Hey, ich bin noch da und komponiere nicht nur Opern.»



Do 11.4. — 19.30 Uhr

Volkshaus

Stauffacherstr. 60

Eintritt 55–85 Franken

www.volkshaus.ch



(Züritipp)