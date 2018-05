Radiohead präsentieren sich in Interviews gerne basisdemokratisch. In Wirklichkeit geht nichts ohne Thom Yorke, den Sänger, Gitarristen und Songwriter der gefeierten Rockband. «Wenn Radiohead die UNO sind, dann bin ich die USA», beschrieb Yorke unlängst seine ­Vormachtstellung bei Radiohead.



Im Jahre 2000 nutzte er diese aus, um Radiohead mit dem Album «Kid A» in eine experimentelle Richtung zu lotsen. Damit verschaffte er seiner Band Gehör in unerwarteten Kreisen: Zahlreiche Jazzmusiker haben sich seither am Eröffnungsstück «Everything in Its Right Place» versucht, vielen von ihnen ist eine vorzügliche Neuinterpretation gelungen.



Obschon Yorke sich innerhalb Radioheads durchsetzen kann, tut er gerne so, als habe er die Arbeit mit seinen ehemaligen Schulkameraden satt. «Gitarrenbands sind doch langweilig», so Yorke. «Sie machen doch immer nur dieselbe Musik.»



Fernab von Radiohead macht Yorke tatsächlich alles, um den bewährten Bandsound zu umschiffen. Seine Solo-Alben «The Eraser» (2006) und «Tomorrow's Modern Boxes» (2014) enthalten digitale Skizzen, die wohl während schlafloser Nächte in fremden Hotelzimmern entstanden sind; mit seiner Zweitband Atoms For Peace (der auch Flea von The Red Hot Chili Peppers angehört) kombiniert Yorke Elektronik und Afro-Beat.



Von Yorkes Konzert sollte man darum das Unerwartete erwarten. Für eine gewisse Konstanz sorgt der Radiohead-Produzent Nigel Godrich, ohne den Yorke in den letzten zwanzig Jahren kaum ein Musikprojekt realisiert hat. Was Tarik Barri, die wandelnde Schnittstelle zwischen Tontechnik und Live-Visuals, zum Auftritt in der Halle 622 beitragen wird, wird sich vor Ort herausstellen. So viel ist aber sicher: Eine Greatest-Hits-Revue wird Thom ­Yorkes erstes Schweizer Konzert ohne ­Radiohead bestimmt nicht.



Mi — 20:00

Halle 622

Therese-Giehse-Str. 10 www.halle622.ch

Eintritt 80 / 95 Franken



(Zueritipp)