Hier trifft Folk auf Jazz

Emma Franks Mutter arbeitete zwar als Ökonomie-Professorin, war aber ausgebildete Opernsängerin. «Sie brachte mir die Musik bei. Ich sang ‹Amazing Grace›, bevor ich lesen konnte.»



Frank wollte sich an der New York University einschreiben, doch die Gebühren waren zu hoch. Deshalb entschied sich die gebürtige Amerikanerin für ein Literaturstudium an der günstigeren McGill University in Montreal. «Ich habe die ganze Zeit Lyrics und Songideen aufgeschrieben und wollte meine Professoren von meinen Musikprojekten überzeugen», erzählte Frank kürzlich in einem Interview.



Mittlerweile ist sie zurück in den Staaten, lebt in New York. Dort hat die Sängerin und Komponistin mit dem Schlagzeuger Jim Black, dem Pianisten Elias Stemeseder und dem Bassisten Desmond White die aktuelle Platte «Ocean Av.» aufgenommen: überraschende Songs zwischen zeitgenössischem Jazz und sanftem Folk.



