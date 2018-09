«Humor in der Musik ist sehr wichtig»

DJ Vegetable schafft es wie kein Zweiter, aus seiner Identität ein interessantes Mysterium zu machen. Selbst wenn er an einer Garagenparty irgendwo in Berlin-Neukölln auflegt, ist sein Auftreten unnahbar, fast unscheinbar. Die Musik ist der Mittelpunkt der Party. Nicht er.

Sie sind bekannt für ihre Sets, die gespickt sind mit seltenen und obskuren Platten und gelten deshalb als «Selector». Wie gehen Sie selbst mit diesem Titel um, setzt er Sie unter Druck?

Druck deswegen spüre ich eigentlich nicht. Es verblüfft mich eher immer wieder aufs Neue, dass die Leute ernst nehmen, was ich mache und fragen, ob ich auf ihrer Party spielen oder einen Mix für sie aufnehme möchte. Ich spiele einfach Musik, die ich mag. Wie man das letztlich nennt, ist den Leute überlassen.

Stream: Soundcloud/CROWN RULER

Was denken Sie allgemein über den Titel «Selector», der durch das Dekmantel Festival in Amsterdam zu einer Art Auszeichnung für DJs wurde?

Ich würde sagen, es beschreibt einen bestimmten Auflege-Stil ziemlich passend. Aber um ehrlich zu sein, denke ich, dass aus dem Label «Selector» inzwischen eine billiges Marketing-Tool gemacht wurde. Promoter werfen mit dem Wort um sich, um an Gigs für ihre DJs zu kommen oder Tickets zu verkaufen. Und schon habe ich die Einladung, um im nächsten Jahr am Dekmantel aufzutreten, verspielt. (lacht)

Weshalb sind Sie von London nach Berlin gezogen?

Ich suchte eine neue Erfahrung. Über Jahre schon flog ich oft nach Berlin, um Freunde zu besuchen. Die Zeit in der Stadt habe ich immer sehr genossen. Vielleicht war es auch so, dass ich nach ein paar Jahren einfach genug von den hohen Lebenskosten Londons hatte. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem Entscheid.



Ich spielte schon früh im Club und bekam so die Selbstsicherheit vor vielen Leute zu spielen, auch wenn ich hin und wieder den Raum geleert habe.DJ Vegetable

Sie haben schon einige Gigs an der Seite von Kejeblos, dem Zürcher DJ und Labelbetreiber, gespielt; kürzlich bei Red Light Radio und nun im Kraftfeld in Winterthur. Sie scheinen sich neben ihm sehr wohl zu fühlen.

Um ehrlich zu sein, bevorzuge ich es alleine zu spielen. Es ist aber schon so, dass es auch viel Spass machen kann, mit jemandem zusammen aufzulegen, dessen Geschmack und Stil ich bewundere. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass ich mich allgemein sehr wohl fühle beim Auflegen. Das kommt wahrscheinlich daher, dass mein Vater einen Club in Southampton führte, wo ich ursprünglich herkomme. Ich spielte schon früh im Club und bekam so die Selbstsicherheit vor vielen Leute zu spielen, auch wenn ich hin und wieder den Raum geleert habe.



In ihren Mixes sind viele Dub-, Root- und Reggae-Elemente zu hören. Ist es ihre Obsession nach solchen Platten zu suchen?

Eine Obsession würde ich es direkt nicht nennen, aber ich denke schon, dass ich oft Musik auflege, die mit Reggae in Verbindung steht. Ich mag einfach Musik mit einem kursiosen Reggae-Vibe, zum Beispiel, wenn eine Schlagerband plötzlich einen Killer Reggae-Track aufnimmt. Musikalisch gesehen finde ich das sehr aufregend – und die Musik trägt so eine Art von Humor in sich - was sehr wichtig ist für mich.



Fr — 23 Uhr

Kraftfeld

Lagerplatz 18, Winterthur

Eintritt 15 Franken

www.kraftfeld.ch

(Züritipp)