«Ich bin ein Chamäleon»

Für alle, die den Auftakt der Konzertreihe verpasst haben: Was müssen die sich unter Ihrem neuen Projekt vorstellen?

Während einer Stunde spiele ich zusammen mit Musikern, die ich einge­laden habe. In der ersten Ausgabe war es das Duo Los Dos, in der zweiten Ausgabe werden es San Keller und Tom Huber sein, wir bilden eine Art Ü-40-Boygroup.



Weshalb steht in der Veranstaltungs­beschreibung «Songs, Sounds und Videos»

Nicht nur die Musik ist jedes Mal ganz anders, sondern auch die als Bühnenbeleuchtung fungierende Videoprojektion. Es soll eine Reibung zwischen Ton und Bild entstehen. Die Veranstaltung ist weder nur Konzert noch ausschliesslich ein visuelles Erlebnis. Ich bin als Gastgeber, Künstler und Musiker eine Art Chamäleon, das sich immer aufs Neue den wechselnden Musikern und der neuen visuellen Show anpassen muss.



Was sind das für Videos?

In der ersten Ausgabe war es ein Film von mir und Andres Lutz, dieses Mal habe ich ein neues Kunstvideo produziert. In einer späteren Ausgabe wird Karoline Schreiber zu Gast sein, die live auf ihrem iPad zeichnet. Diese Zeichnungen werden dann projiziert.



Wie kamen Sie auf die Idee für diese spezielle Konzertreihe?

Ich lebe seit über 30 Jahren in Zürich und mache schon ähnlich lange Musik. Mittlerweile kenne ich viele Musiker, mit denen ich schon kleine Projekte hatte. Irgendwann im letzten Winter kam mir während so eines Gigs die Idee, diese Experimentalkonzerte als Reihe vor ein grösseres Publikum zu bringen. Die Konzertreihe heisst «Heimspiel».



Was hat es mit diesem Namen auf sich?

Die Reihe ist eine Art Klassentreffen für mich: Alle Musiker, mit denen ich auftrete, sind Freunde von mir. Auch im Publikum sitzen jeweils viele Bekannte, es fühlte sich in der ersten Ausgabe ein wenig an, als würde ich bei mir im Wohnzimmer spielen – oder eben wie ein Heimspiel.



