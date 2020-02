«Ich gehe gern ein Risiko ein»

Tom, unser Pressekontakt hat Sie als Einhorn in der Musikindustrie angepriesen. Ein Kompliment?

Ich glaube schon. Meine Kinder mögen Einhörner.

Popstars sind nicht witzig.Tom Rosenthal

Was macht Sie zum Einhorn?

So anders bin ich ja nicht, am Ende schreibe ich auch nur Songs. Wahrscheinlich habe ich aber eine andere Art, sie auf die Welt zu beziehen.

Sie singen über Hummus und Fürze. Anders gesagt: Sie sind witzig.

Eben: Popstars sind nicht witzig.

Warum eigentlich nicht?

Humor ist nicht einfach zu verkaufen. Wer einen Hit schreiben will, scheut tendenziell zurück.

«You Might Find Yours» von Tom Rosenthal. Video: YouTube/Tom Rosenthal

Humor ist nicht universell.

Nein, aber er öffnet Türen für spannende Themen, oft Dinge, über die man normalerweise nicht unbedingt singen würde. Das kann trotzdem tiefgründig sein.

«A Big Pot of Hummus» und «You’ll Find Someone to Fart With» sind im Grunde Liebeslieder.

Genau! Ich will mir diese Möglichkeiten offenhalten, dafür gehe ich gern ein Risiko ein.

Es scheint sich auszuzahlen. Ihre Songs werden von einem Millionenpublikum gehört, dabei haben sie weder ein Label noch Radioplay vorzuweisen. Gab es nie Angebote?

Doch doch.

Aber?

Die Argumente überzeugten mich nie.

Inwiefern?

Als einer meiner Songs innert kurzer Zeit eine Million Streams hatte, kam ein Label mit den Worten auf mich zu: «Der Song könnte 50 Millionen Streams haben!»

Ich fordere die Leute auf, mir beim Singen zu helfen.Tom Rosenthal

Kein gutes Argument?

Ich finde eine Million schon ziemlich erfolgreich. Und das Schöne ist ja: Wenn es einmal läuft, muss man als unabhängiger Künstler niemandem von seinem Geld abgeben; Spotify-Tantiemen, aber genauso wenn ich etwas für eine Werbung schreibe, das geht alles direkt an mich.

Seit wann können Sie von der Musik leben?

Eigentlich seit Anfang an. Ich habe zwar an einigen fragwürdigen Orten gewohnt, aber man braucht nicht viel Geld, um über die Runden zu kommen.

Wie geht es Ihnen heute finanziell?

Ich habe mehr als genug Geld.

Ah ja?

Ja. Man muss einfach wissen, wenn genug genug ist. Ganz generell im Leben.

Warum machen es nicht viel mehr Leute wie Sie?

Ich glaube, einige tun das schon, wir haben dank Social Media ja alle die Tools dazu. Das Problem ist eher, dass viele Künstler sich mit der Selbstvermarktung schwertun. Es hilft sicher auch, dass ich sehr organisiert und effizient arbeite, ich bin nicht zu perfektionistisch.

Sie opfern sich also nicht für die Kunst auf.

Nein, das Leben besteht aus so viel mehr als Arbeit.

«Don't You Know How Busy & Important I Am?» von Tom Rosenthal. Video: YouTube/Tom Rosenthal

Was mögen Sie am Musikmachen?

Ich liebe es Songs zu schreiben. Sie zu veröffentlichen ist hingegen oft eher enttäuschend, die Erwartungen sind einfach zu hoch; man selber hat immer das Gefühl, man habe einen grossen Wurf gelandet, mehr als ein «Nice Song!» kommt aber selten zurück.

Konzerte haben Sie bis vor Kurzem gemieden. Warum eigentlich?

Ich hatte nie das Bedürfnis auf der Bühne zu stehen, und 99% unserer Entscheidungen treffen wir nunmal in unserer Comfort Zone. Man muss sich aber ab und zu herausfordern, sonst wird es langweilig.

Wie gefällt Ihnen das Touren bisher?

Gut! Konzerte zu spielen ist interessant, man weiss einfach nie was einen erwartet.

Gibt es erste Highlights?

Oh, viele! Wir haben an einigen seltsamen Orten gespielt, in Berlin etwa in einem Krematorium. Die Gigs, an denen ich krank war, sind mir auch in guter Erinnerung geblieben. Ich bin da sehr ehrlich und fordere die Leute auf, mir beim Singen zu helfen. Das klappt überraschend gut!

