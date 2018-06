«Mit 15 hatte ich mir eine Gitarre zusammengespart und übte jeden Tag wie wild. Ich merkte, dass ich nie wieder etwas anderes machen würde. Mit dem Fahrrad fuhr ich jeden Tag zur Schule und sang dabei immer vor mich hin. Ich dachte damals: ‹Das hat irgendwie was.›»

«Rhein-Neckar-Zeitung», 2014



«Ich lebe ein stinknormales Leben. Ich habe neulich gelesen, dass Noel Gallagher mit der U-Bahn zum U2-Konzert gefahren ist. Das sorgte für einen Riesenwirbel in der englischen Presse. Ich nehme ständig die Bahn in London, denn ich habe ja nicht mal ein eigenes Auto – und die Leute bleiben immer cool.»

«Berliner Zeitung», 2016



«Ich höre nur meine eigene Musik, im Auto schalte ich ab und zu das Radio ein. Sonst habe ich nie Musik dabei, nicht einmal beim Joggen. Ich habe genug Musik in meinem Kopf.»

«Blick», 2015



«Die Songs sind fitter als der Körper. Aber das ist okay. Du wirst geboren, und von da an geht es kontinuierlich abwärts. Ich tue, was ich kann, um den Verfall zu verlangsamen, ich jogge, fahre Rad, all die üblichen Sachen.»

«Classic Rock», 2017



«Ich kann vorab nicht einschätzen, ob ein Lied tatsächlich ein Hit wird. Ich schreibe meine Stücke in erster Linie für mich, sie reflektieren, was mich bewegt. An diesem Prinzip halte ich seit Jahren fest. Rigoros.»

«Welt», 2008



Ein Song, der zum Hit wurde: «Summer Of '69». Quelle: YouTube/Bryan Adams

«Ich spreche nur wenige Wörter Deutsch. Mein deutsches Lieblingswort ist Schatzi. So nenne ich jeden, der nett zu mir ist.»

«Berliner Zeitung», 2016



«Ich habe nie Wert darauf gelegt, so ein Superstar-Image heranzuzüchten. Mir ging es immer darum, der Musik das Feld zu überlassen und mich selbst im Hintergrund zu halten.»

«Rhein-Neckar-Zeitung», 2014



«Ich erlaube keinen Fleischverzehr mehr auf meiner Tour. Backstage gibt es nur vegetarisches Essen. Leute, die mit mir auf Tour sind, müssen das akzeptieren. Wenn sie einen Hamburger essen wollen, müssen sie rausgehen.»

«Berliner Zeitung», 2016



Mi — 20 Uhr

Hallenstadion

Wallisellenstr. 45

Eintritt 87 / 101 Franken

www.hallenstadion.ch



(Züritipp)