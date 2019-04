«Ich lasse mich leiten»

Hört man Ihre Musik, fühlt man sich erinnert an Schongehörtes aus Jazz, Klassik, Pop. Was inspiriert Sie?

Jazz, Klassik, Pop . . .! Als Ressourcen dienen mir aber auch nubische Volksmusik aus Oberägypten, kompositorisch innovative Jazztrios wie jenes von US-Pianist Ahmad Jamal oder Pop-Produktionen wie Gotye aus Belgien oder PH D aus den 80ern.

Und sonst?

Sogar die Musik aus der frühen Neuzeit von Huldrych Zwingli hat mich unlängst sehr bewegt, und so kommt es bald zu einem Zwingli-Special! Ich fand es noch nie interessant, einen eigenen Stil zu finden durch konzeptuelle Ablehnung einer musikalischen Quelle. Ich lasse mich intuitiv leiten und beeinflussen.

Für Projekte und Konzerte bereisen Sie die halbe Welt. Was hält Sie noch in Zürich fest?

Ich habe von Zürich aus die letzten 15 Jahre organisiert, und es hat nicht schlecht funktioniert. Das viele Reisen durch alle Kontinente, das Kennenlernen anderer Kulturen half mir zu verstehen, dass der Ort, an dem man lebt, für die eigenen Visionen nur bedingt von Bedeutung ist. Es macht für mich keinen grossen Unterschied mehr, ob ich zu Hause in Zürich-Höngg komponiere oder in Island. Was für mich zählt, sind die letztendlichen Konditionen und das Publikum. In Zürich haben wir eine grossartige Kulturförderung, ein Hoch auf die Stadt! Und Zürich ist schön, oder?

Nun taufen Sie Ihr neues Trio-Album «We». Spricht der Titel auf das bandkollektive «Wir» an?

Ja, auch. Es ist aber auch einfach als ein nettes «Hallo» zu verstehen. Ich mag im Trio keine gekünstelten Storys dazu erfinden, wie es die Vermarktung heute teilweise will.

