«Ich war vollgepumpt mit Adrenalin»

Der Energietransfer, der an Ihren Konzerten stattfindet, ist einzigartig. Haben Sie das selbst je bei einer anderen Band erlebt?

Aber ja. Zum Beispiel bei Public Enemy, Rage Against the Machine oder den Beastie Boys. Das waren alles Bands, die einen grossen Einfluss auf mich hatten.



Was gefällt Ihnen an diesen Bands?

Sie hatten immer ein gewisses Mass an Gewalt und Aggression in ihrer Musik. Aber die Art, wie sie diese Gefühle vermittelt haben, hatte Stil, hatte Groove. Du kannst nicht einfach auf die Bühne gehen und sauwütend sein. Das will niemand sehen.



The Prodigy sind mit radikaler Musik zu einem weltweiten Pop-Phänomen geworden.

Ja, und zwar ohne, dass wir das irgendwie geplant hätten. Wir waren Teil der Untergrund-Rave­kultur. Die Unmittelbarkeit unserer Musik hat sich einfach so durchgesetzt.



Die Band ist bekannt für ihre Energie an Konzerten: «Omen» von The Prodigy. Video: YouTube/The Prodigy

Der Sound von The Prodigy lebt von den Pausen. Davon, dass man nie genau weiss, was nach dem nächsten Break auf einen wartet.

Ganz richtig. Das ist auch der Unterschied zu der Dance Music, die Anfang der Neunziger populär war. Die war gleichförmig und öd. Mir war immer wichtig, da ein bisschen Abwechslung reinzubringen.



The Prodigy haben das Bild von Tänzern im Pop-Kontext nachhaltig verändert. Was Ihr Kollege Keith Flint da macht, hat ja mit einer Choreografie gar nichts zu tun. Wie kam es dazu?

Keith sagt immer, er sei wie ein Konzertbesucher, der spontan auf die Bühne gesprungen ist und jetzt zu der Musik reagiert. Er sieht sich selbst gar nicht als Tänzer. Das, was er heute beruflich macht, hat er früher in den Clubs gemacht. Er hatte diesen starren Blick, schrie die Leute an, liess die Musik voll auf sich einwirken.



In seinen Augen lodert Feuer.

Keith ist ein sehr tiefsinniger Mensch. Auf der Bühne lässt er all seine aufgestauten Aggressionen raus. «Firestarter» war das erste Mal überhaupt, dass er irgendwas aufgenommen hat. Er kam spontan ins Studio, die Musik lief, und er sagte: «Gib mir das Mikrofon.» Ich hab ihn dann einfach machen lassen.



Der erste Song, dem Keith Flint seine Stimme lieh: «Firestarter» von The Prodigy. Video: YouTube/The Prodigy

Wie entstand das neue Album «No Tourists»?

Auf der letzten Tour sagte ich den Jungs: «Ich glaube nicht, dass ich noch mal ein Album machen werde. Das dauert einfach zu lange. Lasst uns eine EP machen.» Dann kamen nach ein paar Monaten plötzlich mehr und mehr Ideen zusammen. Um diesen Flow auszunützen, hab ich mich dann nach jedem Konzert sofort ins nächstgelegene Hotel fahren lassen und hab dort – vollgepumpt mit Adrenalin – am Laptop komponiert.



Wie lang hält dieser Adrenalinkick an?

Zwei, drei Stunden sicher. Das Wichtigste ist aber nicht der Adrenalinrausch selbst, sondern quasi die Nebenwirkung: Wenn man gerade ­erlebt hat, wie der Bass und die Beats bei den Leuten Energie freigesetzt haben, weiss man, wie mans machen muss.



