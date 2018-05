«Ich will anecken»

Weshalb war es so lange still um Sie?

Mit meinem Debütalbum landete ich in der Schublade der klassischen Singer-Songwriterin, obwohl ich nie eine war. Ich habe vielleicht Holzgitarrenmusik gemacht, aber ich bin eine Musikerin, die immer gerne recherchierte und aneckte. Es brauchte viel Kraft, um aus dieser Schublade auszubrechen.



Wie haben Sie es dennoch geschafft?

Indem ich mir viele Skills wie etwa besseres Gitarrenspiel, Programmieren oder Technisches aneignete. Und indem ich mir Zeit nahm, mich selbst zu finden.



Ging es Ihnen damals zu schnell mit dem Erfolg?

Es ging eben so, wie das Popbusiness funktioniert. Mein Umfeld pushte mich stark, sagte mir, wie grossartig ich sei, und zwar so lange, bis ich selbst glaubte, ich sei etwas Besseres. Doch irgendwann merkte ich, wie ­gruselig diese Haltung eigentlich ist.



Und dann?

Ich schrieb neue Songs und zeigte das Demo meinem Produzenten, doch der meinte, dass er der Falsche sei, um diese Musik zu verkaufen. Ich wollte die Lieder aber genau so umsetzen. Alle Labels, die ich kontaktierte, gaben mir das gleiche Feedback, also entschied ich mich, alleine zu arbeiten und mein eigenes Label zu gründen.



Nie daran gedacht aufzugeben?

Nein, weil ich mir vertraue, dass ich mich immer weiterentwickle. Ich verstehe mich als Künstlerin, die gesellschaftliche und persönliche Prozesse in Musik verarbeitet und Geschichten erzählt.

Sie sagten einmal, man sollte nur im Rampenlicht stehen, wenn man etwas zu sagen habe. Was haben Sie zu sagen?

Dass man den Mut haben und zu sich stehen soll, weil man es nie allen recht machen kann. Und dass man akzeptieren muss, dass nicht alles im Leben kontrollierbar und forcierbar ist.



Do, 20.00 Uhr

Exil

Hardstr. 245, www.exil.cl

Eintritt 25 Franken, Plattentaufe

(Züritipp)