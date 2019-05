Immer auf Achse

Wenn Thibaut Machet genug von einer Stadt hat, verlässt er sie. Ursprünglich stammt der DJ und Produzent aus Toulouse. In einem dortigen Club hatte er unter seinem Pseudonym Lamache – «der Nüsslisalat» auf Französisch – seine erste Residency.



«Doch dann hat mich die Stadt nicht mehr inspiriert», erzählte er in einem Interview. Er zog nach Paris. Wegen seines Studiums und weil er dort alle seine liebsten Minimal- und Techno-Acts sehen konnte. Lamache verbrachte viel Zeit in den Clubs und im Plattenladen Techno Import. Er habe in diesem Shop massenhaft Musik entdeckt, so Lamache. Der Besitzer sei sehr nett und hilfsbereit gewesen. «Er war keiner dieser unfreundlichen Musiknerds, die man heute oft antrifft.»



«In London ist vieles passiert.»Lamache, DJ

Dann zog Lamache nach London. Die dortige, noch immer wilde Untergrundszene hatte den Franzosen angezogen. Er blieb vier Jahre, schloss sich dem Kollektiv Toi Toi an und gründete sein Label Discobar. «In London ist vieles passiert», so Lamache.



Lamache letztes Jahr bei einem Auftritt. Video: YouTube/YYDIGGER



Er erzählt vom harten Business, der Liebe, Trennungen – und Panikattacken. Lamache konnte sein rastloses Leben nicht mehr weiterführen. Überraschend fand er in der Partymetropole Berlin die nötige Ruhe. «Die Stadt lehrte mich zu atmen», so Lamache. Anders als in London konnte Lamache es sich leisten, sich völlig auf seine Musik zu konzentrieren. Das tue auch seiner Karriere gut.



Regelmässig lädt Lamache auf Soundcloud seine Techno- und Minimal-Sets und -Podcasts hoch. Auf Knalleffekte verzichtet der zurückhaltende DJ und Produzent. Lieber baut er die Stimmung langsam, aber konsequent auf.



