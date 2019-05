Es gibt Menschen, die halten ­Sérgio Santos Mendes für das Schlimmste, was Brasilien je widerfahren ist. Schlimmer noch als Michel Temer, Jair Bolsonaro oder die Abholzung des Regenwalds. Für sie ist der Musiker, der sich seit bald sechzig Jahren erfolgreich im Business behauptet, der Inbegriff des Ausverkaufs. Sie ­bezichtigen ihn des Verrats an der brasilianischen Musikkultur.



Ihre Rezeptoren müssen vom Hochmut verstopft sein. Oder sie beziehen sich einzig und allein auf spätere Phasen seines Schaffens, in denen Mendes leider seine Stilsicherheit verloren hat. Die Versuche der Aktualisierung haben seiner Musik nur in ganz wenigen Fällen gutgetan.



Sanft, sinnlich, sehnsüchtig: «Mas Que Nada». Video: YouTube/Decca Records Classical

Doch eines ist klar: Ohne den gewitzten Arrangeur, der in Niteroi unweit von Rio aufwuchs und Ende der Fünfziger von Antônio Carlos Jobim höchstpersönlich in die Kunst des Bossa nova eingeführt wurde, hätte die brasilianische Musik ihren weltweiten Siegeszug erst viel später angetreten. Oder vielleicht nie.



Mendes’ untrügliches Gespür für erbauende Melodien und deren Einbettung in ein stilvolles Ambiente sorgte dafür, dass sich die USA ab 1966 plötzlich in dauerhafter Champagnerlaune wähnten. Wenn er ein Stück wie «Mas Que Nada» von Jorge Ben Jor, «Sá Marina» von Wilson Simonal oder «Fool on the Hill» von den Beatles bearbeitete, dann klang es sanft, sinnlich, sehnsüchtig und elegant: Bossa nova, Samba und religiöse Umbanda-Klänge gemischt mit Swing und Pop-Appeal. Die Lieder hatten noch immer etwas Exotisches, aber waren so arrangiert, dass man den neuen Einschlag stets als Kirsche im Tom Collins oder Olive im Martini wahrnahm: als aufregend, nicht als störend.



«Wieso sollte man düstere Musik machen?»Sergio Mendes, Musiker

Trotzdem: Billig ausverkauft wurde da gar nichts. Wer die Stücke heute hört, die Mendes damals mit seiner Band Brazil 1966 veröffentlichte, wird noch immer mit­genommen in eine Welt, in der das Üble und Unschöne ausgesperrt sind und jeder das Schweben lernt. Stets hört man zwei Frauenstimmen: eine im Lead, die andere antwortend, bekräftigend, raumgebend im Hintergrund. Dazu Klavier oder Orgel, eine hochpräsente Rhythmusgruppe, Behutsamkeit ohne falsche Scham.



«Wieso sollte man düstere Musik machen?», fragte Mendes kürzlich einmal. «Das passt nicht in mein Lebenskonzept. In der Musik geht es um Freude.» Er zelebriert sie noch heute.



