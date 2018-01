Jazz neu erfinden

Eigentlich ists schon etwas gar cool, was da aus diversen Tastengeräten flutscht, sich mit fast schon schwebender Jazztrompete vermengt, mit sanften Beats leicht durchgebeselt wird und satt grundiert vom dumpf elektrischen Bass. Dann mischt sich eine Stimme ein in diesen nebulösen Waber-Sound – kristallklar rein, aber ebenfalls unfassbar sirenenhaft. Doch dieser dieser Sound unter die Haut und scheint sich direkt in die Blutbahnen einzuschiessen. Denn er erzeugt Wärme, Wonne und ein Wohlgefühl, das süchtig macht.

Dieser Widerspruch ist nur ein vermeintlicher und seine Entschlüsselung einfach. Das Quintett 5K HD ist nämlich alles andere als ein spontan und kurrzeitig aufflackerndes Projekt, wie sie derzeit dutzendfach an den Hochschulen entstehen. Die Wiener Band ist ein organisches Gewächs, das aus analog spriessenden Sounds funkelnde Anderswelten von höchster Qualität wachsen lässt.

High Definition eben: HD. Für dieses selbst postulierte, weil im Bandnamen stehende Label garantieren fünf der aktivsten und vielseitigsten Musikschaffenden der österreichischen Metropole. Sängerin Mira Lu Kovacs machte spätestens 2013 mit dem Jazz-Folk-Trio Schmieds Puls von sich hören. Die vier Instrumentalisten wiederum – Bassist Manu Mayr, Trompeter Martin Eberle, Tastenmann Benny Omerzell, Drummer und Elektroniker Lukas König – kennt man als Kompost 3. Alle fünf haben ihre musikalische Heimat in der Wiener Jazzwerkstatt, wo seit 2004 funkenstiebend Soundideen entstehen, die weit über den Jazzhorizont hinausreichen. Die Kompost-3-Herren sind auch in anderen Konstellationen anzutreffen, zuweilen auch mit Schweizer Kollegen. Denn die Berner ­Jazzwerkstatt ist eng mit jener in Wien ­verbandelt.



Wenn nun 5K HD in Zürich spielen, ist dies deshalb nicht ihre Schweizer Premiere. Als ganz frisches Projekt spielten sie am gleichnamigen Festival der Berner Jazzwerkstatt 2017. Ins Moods nehmen 5K HD aber ihr Debütalbum mit. Auf «And to in A» breiten sie ihren ganzen Kosmos aus, der zwischen Jazz, Pop und Electronica spannende Jetztmusik anmischt.

Mo, 20.30 Uhr

Moods, Schiffbaustr. 6

www.moods.club

Eintritt 35 Franken

(Tages-Anzeiger)