Jetzt ist Schluss mit Surfmusik

Nur Vereinzelte hielten ihre Smartphones hoch, um den Auftritt von Ben Howard am diesjährigen Lollapalooza-Festival in Berlin zu filmen. Während des ersten gemächlichen Songs, «Towing the Line», sass der Musiker abgewandt und zusammengekauert auf der Bühne. Er wirkte in sich gekehrt und konzentriert. Die Stimmung schwappte auf das Publikum über. Erst als das Lied vorbei war, brach es in Jubel aus. Howard reagierte darauf nicht. Wortlos griff er zur akustischen Gitarre und spielte den nächsten Song.



Die Aufnahme vom stündigen Festival-Gig sind auf Youtube gelandet. Die Kommentarschreiber sind sich einig: Ben Howard gehöre nicht in die strahlende Sommersonne, sondern in einen intimen Club. Nur: Dafür ist der mit zwei Brit Awards ausgezeichnete Musiker zu bekannt. Drei Wochen hielt sich das neue Album «Noonday Dream» auf dem vierten Platz der britischen Charts.



Gehört eher in einen intimen Club als auf die Festivalbühne: Ben Howard am Lollapalooza-Festival in Berlin. Video: YouTube/Simon Crins



Die Fans auf Youtube konnten sich erst nach einigen Hördurchgängen mit dem Longplayer anfreunden. War ihr Lieblingssänger zu melancholisch geworden? Mit seinem dritten Album «Noonday Dream» löste er sich endgültig von der Idee der Plattenfirma, aus ihm einen zweiten Jack Johnson zu basteln.



Surfsongs wie «Only Love» und «Keep Your Head Up» gibt es nicht mehr. Stattdessen schielt er selbstbewusst zu Nick Drake und Ryley Walker. So wurde sein Sound experimenteller – und ehrlicher. Er wolle keine Lieder mehr schreiben, die ihm selbst nicht gefallen, sagte der 31-jährige Howard vor der Veröffentlichung. Aus dem Surferboy ist ein charmanter und charakterstarker Tagträumer geworden.



Mo — 20 Uhr

Samsung Hall

Hoffnigstr. 1

Eintritt 67 / 77 Franken

www.samsunghall.ch



(Züritipp)