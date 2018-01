Jetzt ist es Arbeit

Weekend, Wochenende. Lange macht Christoph Wiegand unter diesem Pseudonym ausschliesslich in seiner Freizeit Musik. «Fans gesucht» heisst sein Debüt, das er 2009 zum kostenlosen Download anbietet. Die Arbeitswoche verbringt er weiterhin als Sozialarbeiter. Als er 2011 zwei Videobattleturniere und so einen Auftritt am grossen deutschen Hip-Hop-Festival Splash! gewinnt, zieht die Karriere an. Das zweite Album heisst noch «Am Wochenende Rapper» (2013), zwei Jahre später folgt der Longplayer «Für immer Wochenende». Wiegand ist endgültig Profimusiker.

Im letzten Herbst veröffentlicht Weekend sein viertes Album «Keiner ist gestorben». Nach den Angaben des Rappers ist es «abgefuckter, als man es gewohnt ist». Lockerere Songs hat er weggelassen, die Stimmung ist aggressiver. «Einfach durch die äusseren Umstände, die sich in den vergangenen zwei Jahren verändert haben.» Die Wahl von Trump, der Rechtsruck in Frankreich und Deutschland. Und die Dummheit der Menschen.

Genauer: die vermeidbare Dummheit. «Wenn jemand etwas nicht besser kann, würde ich mich darüber nie aufregen oder lustig machen. Wie arrogant wäre das?», so der Musiker, der übrigens wieder auf Jobsuche ist. «Ich kann auf jeden Fall nicht mehr den ganzen Tag im Studio sitzen, das war diesmal sehr anstrengend.» Er sehnt sich wieder nach einem geregelten Tagesablauf – und eine Auszeit. «Es ist zwar total geil, aber auch etwas unbefriedigend, sich nur in dieser Rapwelt aufzuhalten.»

Fr, 19 Uhr

Dynamo

Wasserwerkstr. 21

www.dynamo.ch

Eintritt 36 Franken

(Züritipp)