Klassik im Freien

Sommerliche Orgelserenade

Der Sommer kommt, die Zeit der Serenaden. Doch welche Orgel steht unter freiem Himmel? Selbstverständlich keine, aber wer zwei Spaziergänge auf sich nimmt, hat die Möglichkeit, an einem Abend gleich drei ­Instrumente in drei verschiedenen Kirchen kennen zu lernen. Und wem diese geballte Ladung an Pfeifen nicht reichen sollte, der wird am Ende dieser kleinen ­Orgel-Pilgerreise mit Wurst und Wein vor der Erlöserkirche belohnt.

Fr 6.7., ab 17.30 Uhr

Treffpunkt Kirche St. Anton, Neptunstr. 70

www.neumuenster.ch



Galakonzert: Internationales Opernstudio

Im Sommer endet immer auch die Saison, sodass es für die Mitglieder des Opernstudios heisst, Abschied zu nehmen. Dieses Ereignis wird traditionell mit einem grossen Galakonzert gefeiert. Gelegenheit, den Sängernachwuchs ein letztes Mal zu begutachten. Doch wer weiss, vielleicht gibt es schon bald ein Wiedersehen: Schon manche Absolventen sind später als Stars auf die Bühne an der Falkenstrasse zurückgekehrt.

Mo 9.7., 19 Uhr

Opernhaus, Falkenstr. 1

www.opernhaus.ch



Serenaden im Park der Villa Schönberg

Mitte Monat zügeln die Musikerinnen und Musiker endgültig nach draussen. Vom 11. Juli bis 8. August kann man jeden Mittwoch den Tag in einem der schönsten Pärke Zürichs ausklingen lassen. So zum Beispiel am 25., wenn mit dem Geiger Edouard Mätzener und der Cellistin Chiara Enderle zwei junge Zürcher aufspielen, von denen man auch in naher und ferner Zukunft noch einiges hören wird.

Mi 25.7., 19.30 Uhr

Park der Villa Schönberg, Gablerstr. 14

www.stadt-zuerich.ch/kultur/



(Züritipp)