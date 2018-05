Klassiktipps im Mai

Grigory Sokolov

Eigentlich erübrigt sich hier ein Tipp. In einer Gilde, in der es von Halbgöttern und Stars wimmelt, bildet Grigory Sokolov eine eigene Kategorie für sich. Denn nur wenige Musiker geniessen eine ähnliche Verehrung wie dieser mythenumrankte Pianist aus St. Petersburg. Da muss man einfach hingehen – und sich überraschen lassen! Das Programm mit Haydn-Sonaten ist zwar bekannt, doch gewöhnlich dauert die Zugabe gerade nochmals so lange wie der Hauptteil.

Mo 7.5., 19.30 Uhr

Tonhalle Maag, Zahnradstr. 22, www.hochuli-konzert.ch



Kuss Quartett und Mojca Erdmann

Beethovens späte Quartette gelten gemeinhin als schwere Kost. Doch das F-Dur-Quartett op. 135, immerhin des Meisters letztes Werk, klingt so gar nicht nach diesem Vorurteil. Unglaublich leichtfüssig und verspielt kommt es daher. Das bekannte Berliner Kuss Quartett kombiniert es mit dem populären dritten «Rasumowsky-Quartett» und Aribert Reimanns anrührenden Bearbeitungen von Kirchner- und Mendelssohn-Liedern.

So 13.5., 19.30 Uhr

Tonhalle Maag, Zahnradstr. 22, www.tonhalle-orchester.ch



Trio Rafale

Auf den Tag genau vor 10 Jahren spielten Maki Wiederkehr, Daniel Meller und Flurin Cuonz ihr erstes gemeinsames Konzert. Seither ist aus den ehemaligen ZHDK-Studenten ein international gefragtes Ensemble geworden, das viel gereist ist und an Wettbewerben in Osaka und Melbourne Preise gewonnen hat. Soeben zurück von einer Hawaii-Tournee, begehen die drei nun ihr Jubiläum mit einer Prise Nostalgie – Ravels Klaviertrio erklang nämlich auch damals, als alles begann.

So 27.5., 17 Uhr Zürcher Hochschule der Künste, Toni-Areal, www.triorafale.com



(Züritipp)