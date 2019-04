«Konzerte sind seltsam»

Sind Sie zufrieden mit Ihrem ersten Album?

Ja. Es könnte immer besser sein, aber dass man am Resultat nichts mehr ändern kann, ist etwas, das ich an der Musik mag.

Was mögen Sie weniger?

Dass ich an Konzerten auf der Bühne stehe und Leute mir zusehen, fühlt sich für mich immer noch seltsam an. Die Situation ist so unnatürlich und einseitig wie ein Film, der sich täglich wiederholt.

Der Song «Heavyweight Champion Of The Year» von Nilufer Yanya. Video: YouTube/Nilufer Yanya

Sind Sie denn gerne auf Tour?

Ja, ich liebe es, meine Musik live zu spielen. Aber ich fühle mich auf der Bühne bis heute nicht recht wie ich selber. Dann wiederum denke ich: Wann fühlen wir uns schon wirklich wie wir selber?

Im Sinne von: Das Leben ist eine konstante Performance?

Ja, selbst wenn wir mit der Familie ­zu Hause sind, versuchen wir ja einer Rolle gerecht zu werden.

Es klingt nach Optimierungsstress und Science-Fiction.

Wir leben in der Matrix!

Wir brauchen alle Pausen von der Welt.Nilüfer Yanya

Geht es auf Ihrem Debütalbum «Miss Universe» um ähnliche Themen?

Ja, es ist als Geschichte aufgebaut. Sie dreht sich um die fiktive Firma Wway Health (Anm. d. Red.: kurz für «We worry about your health») und Miss Universe. Man findet nie heraus, wer sie ist oder wer hinter der Firma steckt, man spürt aber, dass es den Wway-Health-Leuten nicht wirklich darum geht zu helfen. Sie wollen etwas anderes: die Gedanken kontrollieren, um immer mehr und mehr von einem zu bekommen.

Warum wollten Sie diese Kritik in Ihre Musik integrieren?

Wir wachen jeden Tag in einer neuen Welt auf, nichts bleibt. Unsere Realität ist ­jeden Tag eine andere.

Musik ist in der Regel eher Realitätsflucht.

Ja, das ist sie auch für mich. Und das ist gut: Wir brauchen alle Pausen von der Welt.

Wie sehen Sie Ihre Zukunft?

Schwarz. Und das meine ich nicht ­negativ, ich habe einfach keine Ahnung, was kommt. Niemand kann wirklich wissen, was die Zukunft bringt.

Mi 24.4. — 20 Uhr

Exil

Hardstr. 245

Eintritt 36 Franken

www.exil.cl

(Züritipp)