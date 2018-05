Legaler Drogentrip

Ketapop klingt wie der Name der neusten Casting-Girlband aus Korea, wurde aber von zwei deutschen Mittzwanzigern erfunden. Sie legen als Ninze & Okaxy gemeinsam entschleunigte elektronische Musik auf, die sie erst «Schneko» und schliesslich eben «Ketapop» nannten. «Wir wollten unsere Musik nicht mit bereits existierenden Genre­begriffen beschreiben», so Ninze. «Keta spielt auf die Droge Ketamin an – und bedeutet eigentlich nur, dass wir langsame House-Musik machen, die manchmal auch ein bisschen trippig ist.» In ihren geschmeidigen Sets erschaffen die mittlerweile international erfolgreichen DJs und Produzenten eine seltene melancholische und stimmige Atmosphäre.



Hinter Ninze & Okaxy stehen zwei langjährige Freunde. Sie bauten bereits zusammen Sandburgen, als Teenager spielten sie in verschiedenen Bands. «Später sind wir viel gereist und haben uns nur ­selten gesehen. Dennoch blieb die Musik unser ständiger Begleiter. Schliesslich haben wir angefangen, elektronische Musik zu machen», sagt Tom alias Okaxy, welcher unter diesem Pseudonym auch als Street-Art-Künstler tätig ist.



Ninze & Okaxy leben mittlerweile beide in Leipzig. Das dortige Partyvolk sei introvertiert. «Aber auf eine angenehme Art und Weise. Ich gehe aber auch gerne in Berlin oder Zürich feiern, wo die Stimmung eher extrovertiert ist», sagte Julian, der als Ninze Musik produziert. So verschieden die Städte auch sind, in denen Ninze & Okaxy auflegen, so freut sich zumindest Ninze doch immer auf das gleiche: «Auf meinen ­warmen Kakao zu Hause!»



Fr, 23 Uhr

Kauz

Ausstellungsstr. 23, www.kauz.ch

Eintritt 25 Franken



