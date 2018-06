Liebe, Gefühle und Harmonie

Er sei schon seit einer Weile DJ. «Und ich mag es irgendwie», schreibt Lee Burridge auf seinem Soundcloud-Profil. «Eine Weile» ist pures Understatement. Der Engländer legt seit fast 25 Jahren auf: Er beschallte die Besucher des Pubs seiner Eltern, wurde für Geburtstage, Hochzeiten und Schulfeste gebucht. «Ich habe nur Pop und Disco gespielt», erzählte Lee Burridge. Als er schliesslich doch anfing, regelmässig in einem Club aufzulegen, fragten ihn eines Nachts Besucher, ob er nicht mal House laufen lassen könne. Er kannte das Genre kaum – war jedoch sofort begeistert und erweiterte bereits am nächsten Tag seine Plattensammlung.



1991 wanderte Lee Burridge nach Hongkong aus, etablierte dort eine Underground-Clubszene und legte sechs Jahre später an allen grossen Partys auf. Die mittlerweile bekannt-beliebten Full Moon Partys auf der thailändischen Insel Koh Phangan feierte er bereits 1993 mit: «Damals gab es nur zwei Stunden pro Tag Strom, und Hippies spielten Trommel am Strand.» Residencys und Auftritte in Europa und der restlichen Welt folgten.



«House war lange angesagt», sagte er vor wenigen Jahren in einem Interview. «Doch irgendwann wurde die Musik immer kühler – es waren nur noch Drums und Gepiepe. Es kamen deshalb immer weniger Frauen an die Partys, und der Gemeinschaftssinn ging verloren.» Lee Burridge will aber Gefühle, Liebe und Harmonie. Das beweisen nicht nur seine unaufgeregten Tracks, sondern auch seine vielen Teebeutel-Weisheiten: «Mach alles mit deinem Herzen», «Erinnere dich immer an dein inneres Kind» und «Sei einfach du» sind nur drei von vielen Ratschlägen, die er jungen Kollegen gibt.



Sa — 13 Uhr

MFO Park www.nkbookings.com

Eintritt 53 Franken



Im Rahmen des Festivals The Park. Dieses beginnt bereits am Freitag ab 16 Uhr mit Konzerten von Tom James, Aya und Jazz Birds. Am Samstag legen noch Bedouin und Yokoo auf.



(Züritipp)