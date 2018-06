Lionel Bringuiers Dernière

Tonhalle auf dem Münsterhof

Nur wenige Kommentatoren bedauerten Lionel Bringuiers Abgang als Chefdirigent der Tonhalle. Bei seinem letzten Auftritt als solcher wird er es nun endlich doch noch ins Herz der Stadt schaffen: auf den Münsterhof nämlich. Dort wird er unter freiem Himmel mit Ravels «La Valse» – etwas, das er unbestritten hervorragend kann – und Yuja Wang als Solistin in Prokofjews 3. Klavierkonzert für einen letzten Höhepunkt seiner Amtszeit sorgen.

Fr 8.6., 20.30 Uhr

Münsterhof, Open Air

www.gmkonzerte.ch



In Wellen wiegen

Mit der Bassklarinette Sabre kann man sowohl akustisch spielen als auch ein Computerprogramm ansteuern. Das ermöglicht ein musikalisch enormes Spektrum, welches Matthias Müller in Stücken von Thomas Kessler und ihm selbst ausloten wird. Überraschungen sind bei diesem Abtauchen in die Welt der Klänge programmiert. Keine Überraschung wird sein, mit welcher Verve sich Müller an Mozarts Klarinettenquintett und Werke von Debussy machen wird.

Sa 9.6., 19.30 Uhr

ZKO-Haus, Seefeldstr. 305

www.gmkonzerte.ch



Camerata Zürich

Die Festspiele Zürich bieten den ganzen Monat lang interessante Konzerte, doch nur die Camerata wagt sich derart verwegen an deren Motto Schönheit/Wahnsinn. Gleich vier in Stil und Temperament völlig unterschiedliche, extra für die Camerata komponierte Stücke werden zusammengefügt, als Teile eines einzigen Werks präsentiert. Toll, wenn es funktioniert, und falls nicht: Um der Schönheit willen lohnt sich das Risiko des Wahnsinns.

Sa 23.6., 19.30 Uhr

Aula der Universität Zürich

www.cameratazuerich.ch



(Züritipp)