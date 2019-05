Durch Den MonsunOktober 2009 17,5 Millionen Views

Fan: Wenn man dieses Lied nicht kennt, hat man wirklich etwas verpasst. Hater: Ich denk mir nur: Hätte mir damals einer gesagt, dass sich der Bubi an der Gitarre einmal Heidi Klum krallt, ich hätte ihn ausgelacht...

Kennt jedes Kind – inzwischen Erwachsener. Video: YouTube/Tokio Hotel

SchreiOktober 2009 4,4 Millionen Views

Fan: Dieses Lied ist an jeder Party der Killer.

Hater: Er sieht schöner aus als die meisten deutschen Frauen.

ScreamOktober 2009 12 Millionen Views

Fan: Ich fühlte mich so hardcore, als ich diese Musik mit elf Jahren hörte, auf meinem Skateboard. Könnte ich bitte zurück?

Hater: Die deutsche Version ist viel besser (für mich).

AutomaticNovember 2009 17 Millionen Views

Fan: Dieser Song gibt mir Ohr-Orgasmen. LOL. Höre ihn nach vier Jahren wieder. So viele schöne Erinnerungen!

Hater: Ich vermisse den alten Bill und Tom.

Der Song erschien 2009. Video: YouTube/Tokio Hotel

Ready, Set, Go!Januar 2010 20 Millionen Views

Fan: Ich vermisse die Zeiten, in denen jeder coole Teenager ein Emo oder ein Goth war.

Hater: Ich weiss noch, als mein Bruder meinte, Bill sei ein heisses Mädchen, und sich in ihn verliebte. Hahaha!

World Behind My WallJanuar 2010 20 Millionen Views

Fan: Bill war mein erster Schwarm.

Hater: Sie waren gut. Das Problem ist das «waren».

Feel It AllApril 2015 5 Millionen Views

Fan: Deutschland sollte Tokio Hotel an den Eurovision Song Contest schicken.

Hater: Macht wieder Deutschrock!

When It Rains It PoursApril 2019 0,6 Millionen Views

Ich sterbe. Es ist perfekt.Was ist mit Tokio Hotel passiert?!

Für viele eine Überraschung: Tokio Hotel machen noch Musik. Video: YouTube/Tokio Hotel

Mo 20.50 — 20:30 Uhr

Volkshaus

Stauffacherstr. 60

Eintritt 60 Franken

www.volkshaus.ch

(Züritipp)