Mal Tiger, mal Löwe

Singt Jacob Bellens in «Sunrise in East» über die wilden Zeiten, in denen der Däne noch in Bands spielte? Verarbeitet er in «Trail of Intuition» seine eigene schmerzhafte Trennung? Kritisiert er in «Europe’s Burning» die Politik der Union? «Ich erzähle nie, wovon die Songs wirklich handeln – das ist mir zu persönlich», sagt Jacob Bellens. Wagt jemand doch zu fragen, gebe er nur schwammige Antworten.



Vielleicht geht es um eine Trennung, vielleicht aber auch nicht: «Trail of Intuition» von Jacob Bellens. Quelle: YouTube/hnf music

Seit er 19 Jahre alt ist, macht Bellens Musik. Erst mit Kollegen, seit acht Jahren allein. In seiner Heimat ist der Däne beliebt, 2011 wurde er unter anderem als «Sänger des Jahres» ausgezeichnet. Für Bellens ist das nicht genug: «Ich wünsche mir, dass mich mehr Leute ausserhalb von Dänemark hören würden.»



2018 veröffentlichte Jacob Bellens sein viertes Soloalbum, «Trail of Intuition», deshalb international. Die poppigen, aber entschleunigten Songs hat er in seinen Lieblingscafés geschrieben, den Song «More than Anything» eigentlich nicht für sich. Doch nachdem Bellens ein halbes Jahr an der Ballade gefeilt hatte, wollte er sie selbst singen. Sie passt auf die überzeugende Platte, auf der Bellens mal schurrender R-’n’-B-Tiger, mal 80er-Jahre-Party-Löwe ist.



Di — 21 Uhr

Rote Fabrik

Seestr. 395

Eintritt 25 Franken

www.rotefabrik.ch



(Züritipp)