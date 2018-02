Mit Bart und Sanftmut

Manchmal beginnt Sam Bean alias Iron & Wine seine Konzerte tatsächlich mit einem Schluck aus einem Weinglas – nur um dieses dann rasch gegen eine seiner akustischen Gitarren einzutauschen. Von diesen stehen meist einige auf der Bühne. «Meine kleine Armee» nannte der Amerikaner sie einmal: «Ich mag es nicht, wenn ich zwischen den Songs ständig die Gitarre stimmen muss.» Eine akustische Gitarre und ein langer Rauschebart – das machte Bean Mitte der Nullerjahre zum Prototyp des Neo-Folkmusikers und Vorreiter des Hipster-Looks. «Alle meine Freunde haben Bärte und alle Musiker, die ich kenne. Wir sind einfach zu faul, um uns zu rasieren», sagte der Songwriter aus South Carolina dem Musik­magazin «Uncut». «Ich bin darum immer wieder erstaunt, wenn mein Bart für die Leute wichtiger ist als meine Musik.»

In den letzten Jahren schien es, als versuche Sam Bean, zumindest musikalisch etwas weg vom Bild des Folkies mit der Klampfe zu kommen. Er legte bei seinen Alben mehr Wert auf eine ausgefeilte Produktion, holte Bläser und Orchester dazu, schaute Richtung Rock und Pop und nahm eine Platte mit ungewöhnlichen Coverversionen von Sade oder Faces-Gründer Ronnie Lane auf.

Mit dem aktuellen Werk «Beast Epic» kehrt Iron & Wine nun dorthin zurück, wo der 43-jährige Vater von fünf Töchtern einst im eigenen Wohnzimmer begann: Es sind Balladen voller Sanftmut, vorgetragen mit weichem Gesang und eingebettet in reichhaltige akustische Arrangements. Bean gibt den älter gewordenen Tröster, der den Blues und den Country kennt: «Our music is ­warmer than blood.» Und den feinfühligen Romantiker, der Zeilen wie «You raised your glass and the scars fell of my heart» flüstert. Ein Weinglas gefüllt mit Liebe heilt alle Narben.

Diese Rückbesinnung aufs Einfache steht Iron & Wine und seinen vier Begleitmusikerinnen und -musikern gut an – ein oberflächlicher Weichspüler ist er trotzdem nicht geworden. Bei aller Sanftheit vermag seine Stimme einen Konzertraum auszufüllen. Da vergisst man sogar, ständig auf seinen Bart zu gucken.

Fr, 20 Uhr

X-tra

Limmatstr. 118

www-x-tra.ch

Eintritt 48 Franken

(Tages-Anzeiger)