Mit dem Kopf gegen die Tür

Ein Schrei, der durch Mark und Bein geht. Verzweifelt. Wütend. So lässt die französische Regisseurin Léonor Serraille ihren Film «Jeune femme» beginnen, der in Cannes mit der Caméra d’or aus­gezeichnet wurde. Wir sehen eine Frau, von deren Stirn Blut tropft, weil sie ihren Kopf gegen die Tür gerammt hat. Und wissen schon in diesem Moment nicht, ob wir diese Frau verachten oder mögen sollen. Dieses widersprüchliche Gefühl wird sich bis zum Abspann halten und macht zugleich die Faszination des Filmes aus.

Paula, gespielt von der französisch-schweizerischen Schauspielerin Laetitia Dosch, wurde soeben von ihrem Freund rausgeschmissen. Nun schlurft sie mit einer weissen Katze unterm Arm durchs nächtliche Paris und weiss nicht, wo sie unterkommen soll. Einen Job hat sie nicht, Freunde ebenso wenig, und die Stadt mochte sie noch nie. Die Regisseurin zeichnet ein vielschichtiges Porträt einer jungen Frau, die stark und verletzlich zugleich ist. Die sich im einen Moment nervig kindisch benimmt, aber im nächsten mit genau dieser Verspieltheit punktet. Die unverschämt ist, deren Direktheit aber auch etwas Auflockerndes hat. Dosch, die in Paris und Lausanne Schauspiel studierte, vereint all diese Charakterzüge in einer Figur, ohne unglaubhaft zu werden.

Es ist aber nicht nur Doschs Spiel, das die One-Woman-Show so sehenswert macht, es ist auch die Annäherung des Films ans Thema der Einsamkeit in einer Stadt, in der das Leben unablässig pulsiert. Aber obwohl Paris in vielen Einstellungen abweisend wirkt, lässt es seine Bewohner nicht im Stich: So kriegt auch Paula die Kurve – wobei um die nächste Ecke bereits neue Probleme lauern.

