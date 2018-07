Mit den Beastie Boys fing alles an

Tom Harris und sein Gspändli waren so vernarrt in The Beastie Boys, dass sie am Talentwettbewerb ihrer Schule ein Cover rappen wollten. Gut, hatte der Vater des Gspändlis ein eigenes Tonstudio. Dort tüftelten die beiden Teenager Nachmittage lang an der Tonspur. «Ich glaube, damals hat es angefangen», sagt Harris heute. In den nächsten Ferien kaufte er sich eine Gitarre und verscheuchte die Langeweile mit einer eigenen Band.

Als er für das «Sound Engineering»-Studium nach Manchester zog, legte er gemeinsam mit einem Freund in verschiedenen Bars auf. «Ich hatte immer wieder Demos verschickt», sagt der Engländer. «Aber erst als ich positive Rückmeldungen erhielt, nahm ich das Auflegen ernster.» Mittlerweile hat Harris unter seinem Pseudonym Hidden Spheres auf etlichen Labels wie Distant Hawaii und Lobster Theremin veröffentlicht.

Video: Youtube/Lobster Theremin

Bis vor kurzem unterrichtete Harris das Fach «Live Sound» an der Universität in Manchester. «Früher habe ich noch hier und dort ein wenig gearbeitet», so Harris. «Jetzt bin ich Vollzeitmusiker. Das ist gut!» Trotz vielen Bookings hat er seine monatliche Sendung «Fruit Merchant» auf NTS Radio nicht aufgegeben. «Fruit Merchant» hat er übrigens auch sein Label getauft, welches er kürzlich gegründet hat.

Er beginne und beende Songs in seinem Studio, im Zug oder im Hotel. «Es klingt cheesy, ist aber wahr: Musik kann ich nur machen, wenn ich inspiriert bin und eine Idee habe.» Nie würde er sich zu einem Track zwingen. Nonchalant mischt er House mit Jazz, taucht in Cosmic Disco ab, wagt sich an Hip-Hop-Beats. Die meisten seiner Releases sind so zurückhaltend und harmonisch, dass sie auch in einer Bar laufen könnten.

Fr — 24 Uhr

Zukunft

Dienerstr. 33

Eintritt 20 Franken

www.zukunft.cl



(Züritipp)