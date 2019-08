Musik ist ihre Sucht

Musik, Lohnarbeit, Musik, Kochen, ­Essen, Musik, Schlafen: Ein Arbeitstag von ­Gessica Zinni zeigt sofort ihren Lebensmittelpunkt, ja ihre Sucht auf. Musik gehört für die italienischstämmige Zürcherin ebenso zum Leben wie das Atmen. Seit mehreren Jahren bereichert sie die Szene, lange als Teil des Folkduos ­Anaheim und nun solo als Taima­shoe.



In ­Zusammenarbeit mit der Musikerin No I Don’t brachte sie kürzlich ihr selbst benanntes Debüt heraus, weiter kollaboriert sie oft und gern mit dem Produzenten und Experimentalmusiker ­Conolk.



Experimentell ist dabei das Stichwort; die Musik der Zürcherin bildet keinen ausstudierten, durchkomponierten Songkatalog: «Es ­langweilt mich, immer alles genau gleich zu spielen», sagt sie. So fordert denn Taimashoe heraus, improvisiert ausgiebig, singt, spielt Gitarre, Autoharp, Synthies, lässt sich nicht in die Karten blicken und trifft trotzdem mitten ins Schwarze.



Einzigartig eigenartig



Kein Konzert ist wie das andere, jeder Auftritt wirkt einzigartig eigenartig. Aufmerksames Zuhören ist zentral. «In meinen Texten wimmelt es beispielsweise von versteckten Botschaften, aber es weht auch eine Prise Selbstironie mit», kommentiert Taimashoe diesen Punkt, ohne darauf näher einzugehen. Die Bühne sieht sie als ein Privileg, einen Schauplatz für das politische Geschehen, und bekräftigt überhaupt: «Ich will Zeichen setzen!»



Musikalischer Mix: «Hesitation Blues». Video: YouTube/Taima Shoe



Einen grossen Batzen Inspiration zog die Zürcherin aus ihrem halbjährigen Stipendienaufenthalt in New York, der ihr viel Stoff für die eigene künstlerische Arbeit gab: «Gerade die sichtbare und erlebbare Ungerechtigkeit in der amerikanischen Gesellschaft inspirierte mich und machte mich wütend. Diese Wut fliesst in meine Musik», sagt sie und beschreibt ihren Sound aktuell als «einen Kompromiss zwischen Gospel, Shoegaze, Experimental Noise und Codeine Pop».



Zu erleben gibt es diesen Mix am diesjährigen Stadtsommer, wo Taimashoe zusammen mit Conolk (Gesang, Electronics), Aliah Alec Rosenthal aka Ah-Lethal (Cello) und David Meier (Drums) erstmals im Quartett auftritt.



Fr 2.8. — 21 Uhr

Park Sihlhölzli

Manessestr. 1

Eintritt kostenlos