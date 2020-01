Musik voller Schwermut und Romantik

«Sieben schwere Jahre hinter mir, federleichte Tage hinter mir», singen sie zweistimmig, oder «Hauptsache, ausschlafen». Die passenden Songs also, um gemächlich ins neue Jahrzehnt zu starten. Denn The Düsseldorf Düsterboys pflegen in ihren Songs Schwermut und Romantik, wobei in den deutschsprachigen Texten immer auch Ironie mitschwingt.



Die Düsseldorf Düsterboys sind Peter Rubel und Pedro Goncalves Crescenti, Freunde seit Schultagen und auch Mitglieder des Trios International Music. Mit Düsseldorf haben sie aber nichts zu tun, gegründet wurden die Düsterboys in Mainz. Mittlerweile wohnen sie in Essen. Zum Unterschied der zwei Bands sagt Crescenti: «International Music schreiben ihre Songs zu dritt im Proberaum. Düsterboys-Songs schreiben Peter und ich bisher zu zweit auf unseren Akustikgitarren.» Live kommen noch ein Schlagzeuger und ein Tastenmann dazu.



Folk-Rock aus Deutschland: «Messwein». Video: YouTube/The Düsseldorf Düsterboys - Topic



Die Stimmungen zwischen den Untiefen und den Lichtblicken des Lebens untermalen sie mit langsamem Folk-Rock, nur selten schrummeln sie auch mal schneller wie in «Messwein». Die deutschen Medien fühlen sich dabei an die jungen Element of Crime erinnert, an Hannes Wader oder Rio Reiser. Sie nennen es «Schnauzbartpop» («taz»), irgendwo «zwischen Hafen-Schunkler Hans Albers und Velvet Underground» («Zündfunk»).



Schön zeigt dies das Lied «Kneipe», welches sich als Selbstzitat auf dem Album von International Music wie dem von The Düsterboys findet und dabei vom Rock-Stück zur Tresen-Ballade mutiert. Rubel und Crescenti sitzen an Konzerten auch gerne auf Barhockern. Auf die Frage des «Kaput»-Magazins nach dem Warum ­antwortete Pedro: «Sitzen passt besser zur Stimmung der Songs.» Und Peter: «Wir proben immer im Sitzen. Zu dieser Musik bewegt man sich nicht gross und wippt höchstens mal etwas mit.»



