Nach dem Fest ist vor der Party

Hivenachten



Für einige Clubgänger gehören Hivenachten so sehr zum 24. Dezember wie die Guetsli von Oma und das Geschrei der Nichten. Auch im Hive gibt es an diesem Abend keine Überraschungen. Auflegen werden unter anderen die üblichen DJs wie Franze, Simoki und Tonda – die sich ausnahmsweise «Die Keiligen 3 Hönige» nennen.



Hive

Mo 24.12., 23 Uhr

www.hiveclub.ch



Oriental Night

An dieser Party finden all jene Zuflucht, die nicht mal mehr die Clubversionen der gängigen Weihnachtshits ertragen. «No Silent Night!», steht auf dem Flyer, und auch «Tannenbaum und Guetsli sind plötzlich ganz weit weg», versprechen die Organisatoren. Sie haben den Istanbuler DJ Cemre Burak gebucht.



Kaufleuten

Mo 24.12., 23 Uhr

www.kaufleuten.ch



Panthera X-Mas



Der Zürcher Marc Fuhrmann weiss genau, wie eine gute Party funktioniert. Das hat der Betreiber von Panthera Records schon x-mal bewiesen – auch an Weihnachten. Dieses Jahr überrascht Fuhrmann seine Lieblingstante: und zwar mit zwei Acts, die noch nie vorher in der Büxe aufgetreten sind: Barti und Qrios aus Berlin.



Frieda's Büxe

Mo 24.12., 23 Uhr

www.friedasbuexe.ch



Lost Christmas



Nach dem Päcklistress ist vor dem Lost-Christmas-Stress: Wer an diese zweitägige Party will, muss entweder den Flyer vorweisen oder einen Glowstick dabeihaben. Wer das schafft, erlebt eine Überraschung: Die Veranstalter verraten keine Details. Sie warnen aber vor Einlassstopp und davor, dass an der Party ausschliesslich Bargeld akzeptiert wird.



Werk 21

Mo 24.12. und Di 25.12., 22 Uhr

www.dynamo.ch



Raumklang



Das Christkindli hat die Wunschliste der Raumklang-Veranstalter erhalten - und dafür gesorgt, dass an der «Christmas Edition» lang ersehnte Acts spielen. So zum Beispiel Psytrance-DJ Astrix aus Israel und der international erfolgreiche Deutsche Neelix. Sie und ihre Kollegen sorgen auf fünf Floors für Stimmung.



X-tra

Di 25.12., 21 Uhr

www.x-tra.ch



Boyahkasha! Gaga Xmas



Wer lieber Dragqueens statt Weihnachtsmänner mag, muss an die Boyah­kasha-Xmas-Party: Dort tritt die Kölner Königin Marcella Rockefeller auf, aber auch das holländische Drag-Trio Traffamafia, «Bern-Beyoncé» Hayden Kryze und Pasta Parisa aus München werden ihre Shows abziehen. Um die Musik kümmert sich unter anderen Charlet C. House.



Plaza

Di 25.12., 22 Uhr

www.plaza-zurich.ch



(Züritipp)