Panik, Pop und Rock ’n’ Roll

Isaac Gracie singt von Augen, die klar vom Koks sind. Von geladenen Pistolen und Nadeln in den Venen. Hinter diesen schweren ersten Zeilen seines Songs «Last Words» setzt der Londoner eine verzweifelte Frage: «How did I get here?» Die Blogger und Musikkritiker wussten keine Antwort, aber liebten das Lied. Die einen verglichen den ehemaligen Isaac Gracie mit dem früh verstorbenen Musiker Jeff Buckley, andere hörten in ihm Bob Dylan.

Wenig später war der im Schlaf­zimmer mit USB-Mikro und Garageband aufgenommene Song «Last Words» ein Soundcloud-Hit. Er wurde schnell so gross, dass Universal-CEO Lucian Grainge extra von L.A. an Gracies erstes London-Konzert einflog. Gut zwei Jahre danach erschien in diesem April das selbst betitelte Debütalbum unter Grainges Label Virgin EMI.

Nach welcher Legende Isaac Gracie darauf klingt, wird da nebensächlich. Die elf Songs sind Zeugnis der Zeit nach dem Blitzerfolg, erfüllt von Selbstzweifeln und Depressionen wie er es «vorher nie erlebt hatte», so der Musiker im Interview mit der BBC. Er habe keine Ahnung gehabt, wohin dieser Weg ihn führe, geschweige denn ob für jemanden wie ihn, «einen gewöhnlichen Typen», in dieser Branche überhaupt je Platz sein konnte. «Ich dachte immer, erfolgreiche Musiker müssen aus anderen Sphären kommen», sagte der 23-Jährige.

Die Ängste sprudeln aus dem blassen Jungen wie sein Brusthaar aus den bunten Blusen. Und genau das ist es, diese Gratwanderung, das Oszillieren zwischen schierer Verzweiflung und dem Griff nach dem Grashalm, die Gracie als Mann wie als Musiker interessant macht. Am besten ist Isaac Gracie, wenn er all seine Ängste in einem Song wie «The Death of You & I» als Gefühlsgewitter entlädt. Live explodiere die dreckblonde Mähne dazu, schreibt die BBC. Und beim Gedanken daran lächle bestimmt auch Gracie.

Mo—20 Uhr

Papiersaal

Kalanderplatz 6

www.papiersaal.ch

Eintritt 35 Franken