Passionierte Ostertöne

Bevor der Mensch Eier tütscht, geht er in sich. Das beste, was die Ostertage für die innere Einkehr bieten, sind musikalische Passionen. Viele von ihnen tragen Vornamen: Johannes-Passion, Markus-Passion, andere bleiben anonym wie die Glashütter-Passion. Aber in allen Werken ist der Schmerz, das Leid herauszuhören - und auch der Himmel. An solchen Konzerten zerfliessen die Herzen, und man möchte am liebsten das süsse Kreuz küssen.



Darf man aber auch klatschen? Wir haben den Kirchenmusiker Sacha Rüegg gefragt, der die Markus-Passion von Reinhard Keiser in der Citykirche Offener St. Jakob dirigiert. Seine persönliche Meinung: Heute dürfe grundsätzlich geklatscht werden. «Jedoch habe ich es als äusserst beeindruckend erlebt, als die Besucher am Schluss still aufgestanden sind und so ihre Wertschätzung gezeigt haben. Das hat Gänsehaut-Potential.»



Rüegg sagt auch, wenn das Konzert im gottesdienstlichen Rahmen stattfindet, so sei der Applaus eher zu unterlassen, besonders am Karfreitag, «aber das lässt sich nicht immer steuern.»



Citykirche Offener St. Jakob

Passionen, Leiden, Leidenschaften, das ist vor Ostern das Generalthema in der Citykirche Offener St. Jakob, es gibt dazu Podiumsgespräche, Gottesdienste - und vor allem auch viel Musik. Zur Aufführung kommt am Mittwoch die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach mit der Zürcher Sing-Akademie und ihren Solisten, es spielt das Orchestra la Scintilla. Am Gründonnerstag ist die Markus-Passion zu hören, die ist aber von Reinhard Keiser, dem Hamburger Opernkomponisten.



Johannes-Passion von J.S.Bach, Mi 17. April, 19.30 Uhr

Markus-Passion von Reinhard Keiser, Do 18. April, 19.30 Uhr



Grossmünster



Es ist eine «einmalige Passionsmusik, deren Dimensionen im Laufe der Musikgeschichte nie wieder erreicht werden wollen»: Die Aargauer Kantorei bringt die “Passion unseres Herren Jesu Christi nach dem Evangelisten Matthäus” von Johann Sebastian Bach im Grossmünster zur Aufführung. Gross ist auch die Nachfrage: Schon ausverkauft die die Karten in der ersten und zweiten Kategorie.



Matthäus-Passion von J.S. Bach, Fr 19. April, 15 Uhr



Liebfrauenkirche



Glashütter-Passion? Nie gehört. Gänzlich unbekannt sei dieses um 1700 im sächsischen Raum entstandene Werk, nicht einmal über die Autorschaft herrsche Klarheit, heisst es im Programm der Liebfrauenkirche zur Karfreitagsliturgie. Neu entdecken kann das Publikum dieses Gedächtnis des Leidens und Sterbens Jesu.



Glashütter-Passion

Fr 19. April, 15 Uhr



Am Sonntag ist dann Schluss mit dem Leiden. Jetzt kommt der Schinken auf den Tisch. Und Eier werden getütscht. Die Musik dazu ist sehr fröhlich. Der Ostermontag hält dann die prachtvollsten Werke bereit: mit Mozart und den beiden Osterkonzerten in der Tonhalle Maag. Mit einer Festtagsmatinee mit Renaissance- und Barockmusik in der Johanneskirche. Mit vielen anderen schönen Sachen. Ostern klingt gut.



