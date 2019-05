«Rap passt nicht»

Neuerdings hat das Lauter-­Kollektiv eine Geschäftsleitungsstelle. Weshalb?

Weil wir das Gefühl hatten, dass wir Lauter als Ganzes nachhaltiger organisieren können. Gemeinsam mit David Bär bin ich in einem kleinen Pensum das ganze Jahr über angestellt. So können wir uns nicht nur für das Festival, sondern eben auch für den Verein und das Label Zeit nehmen.

Ändert sich mit den neuen Stellen etwas am Konzept?

Konzeptionell ändert sich nichts. Das Lauter Festival funktioniert so, wie es ist. Wir wollen aber den Bands, die bei unserem Label vertreten sind, mehr bieten.An der diesjährigen Ausgabe spielen nicht nur Rockbands, sondern auch Electro-Acts. Wir haben uns getraut, auch weniger rockige Bands zu buchen. Wir haben aber auch gemerkt, dass die Essenz des Lauter Festivals letztlich die Bands sind, die mit ihren Instrumenten auf der Bühne stehen. Deshalb würde Rap weniger in unser Konzept passen.

Laut Raphael Weidmann sind die Bands die Essenz des Lauter Festivals.

Ein erklärtes Ziel für dieses Jahr war es, mehr Frauen auf die Bühne zu bringen.

Genau, obwohl wir schon länger aktiv darauf achten, genügend weibliche Acts zu buchen. Wir haben die «Keychange»-Bestimmungen unterschrieben, die besagen, dass bis 2022 am Festival mindestens 50 Prozent der Bands einen Frauenanteil aufweisen müssen. Diese Vorgaben haben wir bereits dieses Jahr übertroffen: Von den rund 30 Acts sind 17 mit Frauenanteil.

Sie sind seit über zwei Jahren Teil des Kollektivs. Was war Ihr bisheriges Highlight?

Als ich letztes Jahr am Samstagabend aus dem Stall 6 kam und etwa 1500 Menschen davor standen – und ich gemerkt habe, dass wir wirklich etwas machen, was die Leute sehen und hören wollen.

Fr 17.5. – So 19.5.

Diverse Orte

Gessnerallee

Eintritt frei

www.lauter.ch

(Züritipp)