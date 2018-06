«Schlimmer als Glitzer»

Nach einem verlorenen Rechtsstreit um längere Öffnungszeiten schliesst der Underground-Club, den Jorin Schmitz vor sieben Jahren mit Renato Binder und Marc Huber gründete. Schmitz lässt Revue passieren.

Tattoos

Zwei unserer Stammgäste haben sich das Kiste-Logo auf den Unterarm tätowiert. Selbst­verständlich zahlen sie seither keinen Eintritt mehr.

Ark

Der französische DJ hat nach einem Kiste-Gig sein Hotelzimmer so verwüstet, dass wir am nächsten Tag eine Hotelrechnung von über 1000 Franken erhielten - und ja, wir haben sie bezahlt.

Beach Party

Vor sechs Jahren haben wir für eine Beach Party sieben Tonnen Sand im Club verteilt. Noch heute finden wir Sand und sind zur Erkenntnis gekommen, dass er schlimmer als Konfetti und Glitzer zusammen ist.

Donato Genovese

Donato ist unser ältester und treuster Gast. Er ist 81 Jahre alt – und jedes Wochenende in der Kiste. Den Club verlässt er immer mit uns, also als Letzter. Wir haben ihm bereits dreimal geholfen umzuziehen und haben auch seinen Wohnungsschlüssel. Wir versprachen ihm, dass wir uns auch in Zukunft sehen würden.

Dapayk und Eva Padberg

Wir hatten den deutschen DJ für einen Gig gebucht. Weil er mit seiner Frau, dem Model Eva Padberg, gerade in den Skiferien in Österreich weilte, nahm er sie kurzerhand mit. Die Party war ein voller Erfolg, vor allem wegen Eva. Sie stahl am Ende ihrem Mann fast die Show – was diesen ­allerdings nicht störte.

Ekr

Der Aargauer Rapper hat uns jeweils nach seinen Shows um 4 Uhr morgens im Backstage-bereich in seine Welt des Gangsta-Rap eingeführt: Stundenlang hat er uns Videos und Songs vorgespielt, und wir bekamen Einblicke in sein früheres Leben in New York und London.

Benny Grauer

Gebucht hatten wir den Berliner für ein 3-stündiges Set – am Ende wurden es sechs Stunden. Er wird deshalb als Allerletzter an unserem Closing-Rave auflegen.



Der Abschlussrave dauert 34 Stunden.

