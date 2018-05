Sein Bart ist so bekannt wie seine Musik

Ein Mann mit irren Locken, zerknittertem Hemd und einem Rauschebart sitzt auf einem Baumstamm mitten in einem herbstlichen Park. Kaum hat er die ersten Akkorde auf seiner akustischen Gitarre gespielt, fängt er an zu singen. Mit einer Wucht, die selbst die belanglosen «Lalalas» zwischen den Zeilen nach einer Ansage klingen lässt.



4,6 Millionen Menschen haben die Liveaufnahme von Ben Caplan und seinem Song «Down to the River» in den letzten sieben Jahren angeklickt. Einer hat darunter geschrieben: «Came for the Beard, stayed for the Music.» Auch Kritiker können es nicht lassen, über die imposante Gesichtsbehaarung des Kanadiers zu schreiben. Ebenfalls sehr beliebt: Die Stimme Caplans mit Bourbon Whiskey zu vergleichen.



Caplans drittes Studioalbum «Old Stock» erscheint erst Mitte Juni. Die Songs basieren auf dem Musiktheaterstück «Old Stock: A Refugee Love Story». Es erzählt die wahre Geschichte von zwei rumänischen Juden, die 1908 nach Kanada geflüchtet sind. Caplan hat das Stück bereits als Schauspieler aufgeführt. Auf seiner Tour inszeniert er «Old Stock» als Folkkonzert und mit einer fünfköpfigen Band. Zumindest für Caplan ist es mehr als eine Show: Er will mit seinen Auftritten auch Empathie für Geflüchtete auslösen.



Mi — 20:00

Papiersaal

Kalanderplatz 6 www.papiersaal.ch

Eintritt 34 Franken



(Zueritipp)