Sie haben den Rock gerettet

Doug Martsch ist ein entspannter Frontmann. Die Songtexte schreibt er, ohne Probleme zu wälzen – schliesslich habe er keine, so der Musiker. Die meisten Lieder von Built to Spill handeln deshalb von nichts Bestimmtem. Titel entstehen, weil Martsch die Wortfolge lustig findet.



Ausserdem betont der Amerikaner, dass er kaum Musik höre. Und wenn doch, nichts Aktuelles. Sondern Velvet Underground, Curtis Mayfield und Beatles. Bücher oder Filme? Konsumiert er nicht. Wenn Martsch eines der raren Interviews führt, dann bitte per Telefon. So kann er nebenbei noch etwas spörtlen oder Unkraut jäten.



Eine der seltsamsten Erscheinungen der Rockszene



Sowieso verlässt Doug Martsch sein Daheim nicht gerne – und verzichtet deshalb mit seiner Band auch mal auf eine Europatournee. «Der sanftmütige Vegetarier Martsch gehört zweifellos zu den seltsamsten Erscheinungen der amerikanischen Rockszene», resümierte «Der Spiegel» im Sommer 2001.



In diesem Jahr veröffentlichten Built to Spill den Longplayer «Ancient Melodies of the Future». Bereits damals galten die Amerikaner als Retter des Indie-Rocks. Grund war das vierte Album «Keep It Like a Secret». Die Band hat es innerhalb einer Woche aufgenommen und 1999 veröffentlicht.



Nicht nur sanfte Rocker: ein Live-Auftritt der Band vor knapp vier Jahren. Video: YouTube/KEXP



Ab 2001 war es für eine lange Weile ruhig um Built to Spill. Viele rätselten, ob sich die langjährige Band klammheimlich aufgelöst habe. Doch dann rauften sich die Mitglieder nochmals zusammen. Erst war nicht klar, in welche musikalische Richtung es gehen sollte. Doch nach einigen gemeinsamen Jams sahen die Männer von einem Genre-Wechsel ab.



Das aktuellste Album «Untethered Moon» ist im Frühling 2015 erschienen. Es wird auf der fast komplett ausverkauften Tournee niemanden interessieren. Denn Built to Spill feiern mit den Live-Shows das 20-Jahr-Jubiläum ihres Albums «Keep It Like a Secret». Dafür verlassen die Amerikaner sogar ihren Kontinent.



Mo 27.5. — 21 Uhr

Bogen F

Viaduktstr. 97

Ausverkauft

www.bogenf.ch



(Züritipp)