Sie kann alles

Ein Warnton fiept. «Dieser Anschluss ist vor­übergehend nicht erreichbar», sagt eine monotone Frauenstimme. Die Leute tanzen unbeirrt weiter. Denn die Meldung spielt die DJ B. Traits ein. Während ihrem Auftritt wirkt die bald 32-Jährige konzentriert, fast schüchtern. Mit reduzierten Bewegungen lässt sie die Genres ineinanderfliessen – Techno, Jungle, House.



B. Traits heisst eigentlich Brianna Price. Sie schaffte 2012 mit der Debütsingle «Fever» ihren ersten Hit. Heute wird die Frau mit den fliederfarbenen Haaren nicht nur international gebucht, sondern hat auf BBC Radio 1 eine wöchentliche mehrstündige Sendung. Für diese wühlt Prince im Untergrund nach Musik. Die heutigen Technologien würden zwar das Musikmachen vereinfachen, sagt die Kanadierin. «Doch viele Künstler klingen einfach zu ähnlich.» Den Durchbruch zu schaffen, sei deshalb so schwierig wie noch nie, sagt Prince, die mittlerweile in London lebt. «Du musst wirklich besonders sein, dich und deinen Sound kennen.»



Prince ist kritisch. Als sie während ihrer Auftritte realisierte, wie unbekümmert Clubgänger Drogen nahmen, traf sie sich 2013 für den BBC-Dokumentarfilm «How Safe Are My Drugs?» mit Dealern und Konsumenten. Immer wieder spricht die DJ und Produzentin über Gleichberechtigung in der Branche – auch wenn für sie die Genderdiskussion nicht mehr so aktuell ist. «Früher war es als Frau schwieriger im Business», findet Prince. «Viele von uns kämpfen heute dagegen und sagen: ‹Ich bin absolut in der Lage, mein Ding allein zu machen. Schau einfach her!›»



B. Traits 2017 live in Ibiza. Quelle: YouTube/BBC Radio 1



(Züritipp)