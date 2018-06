Sie leben den California Dream

Als Haim im vergangenen Oktober im ausverkauften Greek Theatre in Los Angeles vor 6000 Fans auftraten, war das ein Heimspiel. Die drei Schwestern bezeichnen sich selbst als «Valley Girls», ihre Wurzeln haben sie im San Fernando Valley bei der Millionenstadt. «Die Leute sagten uns, wir würden es nie bis ins Greek schaffen, und nun haben wir es innert zwei Stunden ausverkauft», sagte Alana Haim auf der Bühne. «Ich werde heute Abend mindestens 14-mal losheulen.» Das Magazin «Variety» schrieb anschliessend, die Geschichte von Haim fühle sich ein bisschen an wie die Rock-Variante von «La La Land».



Die Geschichte von Alana, Danielle und Este Haim ist tatsächlich eine sehr ­kalifornische. Sie begann in der Coverband ihrer Eltern, mit kleinen Auftritten, dann Tourneen im Vorprogramm von Indie-Grössen wie Vampire Weekend, schliesslich folgten Konzerte mit Superstars wie Rihanna und Taylor Swift und eine Grammy-Nominierung. Mit Soft-Rock, der den Valley-Sound der frühen Joni Mitchell, von Fleetwood Mac zu «Rumours»-Zeiten und den Eagles beschwor, und modischem Vintage-Chic trafen Haim 2013 mit ihrem Debütalbum «Days Are Gone» einen Nerv.



Weil hier der «California Dream» in Form von drei Frauen mit wunderschönen Harmoniegesängen wieder neu auflebte, ging manchmal vergessen, dass hinter der Band Haim viel harte Arbeit steckt. An ihrem ersten Album tüftelten die drei über Jahre. Für ihr zweites Album «Something To Tell You» liessen sie sich wieder vier Jahre Zeit. Ihren Sound haben sie dabei nur minimal verändert. Doch sie machten einen Schritt hinaus aus den Siebzigern in die ­darauffolgenden zwei Jahrzehnte, hin zu erfolgreichen Chart-Frauen wie Shania Twain oder Sheryl Crow.



«Something To Tell You» wird an den Konzerten fast komplett gespielt. Zum Schluss gibt es den Song «Right Now» in einer ausgedehnten Version, die in der Mitsing-Variante beginnt und mit Alana, Danielle und Este in wilder Pose hinter drei Drum-Kits endet. Das ist dann doch ein bisschen mehr als nur ein verträumtes «La La Land».



Mo — 20 Uhr

X-Tra

Limmatstr. 118 www.x-tra.ch

Eintritt 55 Franken



(Züritipp)