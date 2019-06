Sie liebt Experimente

Mag Julia Holter ihre Fans nicht und möchte gerne weniger haben?, fragte sich der Kritiker auf «Laut.de». Ihn hat das fünfte Studioalbum der Amerikanerin nur kirre gemacht. Die meisten seiner Kolleginnen und Kollegen sind jedoch begeistert von «Aviary».

Der «Musikexpress» bewertet den Longplayer mit sechs Sternen. Der Blog «Pitchfork» gibt ihm ebenfalls eine hohe Punktzahl. Mit der Begründung, dass Julia Holter nie zuvor ihre Liebe für experimentelle Musik so freudig und gewagt ausgelebt habe.

Julia Holter ist mit neuem Album auf Tour: Bei KEXP spielt sie Songs davon. Video: YouTube/KEXP

Das vorherige Album «Have You In My Wilderness» (2015) der autodidaktischen Komponistin, Keyboarderin und Sängerin aus Kalifornien war zugänglicher: warmer, vielschichtiger und harmonischer Indie-Pop. Dass dieser auch live funktionierte, zeigte Holter vor vier Jahren in der Roten Fabrik.

­Damals wirkte die Musikerin noch schüchtern. Ist sie jetzt selbstsicherer? Ihren gewagten Genre-Mix auf dem aktuellen Album erklärt sie jedenfalls so: «Eigentlich war mein Ansatz nur, ganz egoistisch all die Dinge unterzubringen, die mich selbst faszinieren.» Dazu gehört auch Musik aus dem 13. Jahrhundert sowie Literatur von Dante bis Alexander Puschkin.

Di — 20 Uhr

Kaufleuten

Pelikanplatz 18

Eintritt 50 / 75 Franken

www.kaufleuten.ch (Züritipp)