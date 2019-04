Sie wachsen mit ihrer Musik

«Von Anfang an war klar gewesen: ganz oder gar nicht», erzählte Frederik Rabe letztes Jahr in einem Interview mit dem Onlinemagazin «Urbanite». Der Sänger hatte damals mit seiner Band Giant Rooks bereits über hundert Konzerte gespielt – und war kurz davor, für die nächste Headliner-Tour zu packen.

Giant Rooks kommen aus dem kleinen Städtchen Hamm. Bereits als 8-Jähriger gründete Rabe dort mit seinem Cousin Finn Thomas eine Band. «Sie klang nach Punkrock mit deutschen Texten», sagt Rabe. Als sich die beiden für einen Genrewechsel entschieden, suchten sie Mitmusiker. Nicht einfach in einem Nest wie Hamm.

Haben mit ihren drei EPs ein beachtliches Following aufgebaut. Video: YouTube/Giant Rooks

Ende 2015 veröffentlichte das Quintett die erste EP «The Times Are Bursting The Lines». Damals besuchten die Musiker noch die Schule. Spielten sie als Support von Kraftklub oder Von Wegen Lisbeth, fuhren sie nachts wieder nach Hause. Manchmal quer durch Deutschland. Schliesslich war am nächsten Tag wieder Unterricht.

Die vier Songs, die auf der zweiten EP «New Estate» (2017) erschienen sind, spielten Giant Rooks zum ersten Mal auf einem Schulfest. Damals tönten sie noch ganz ­anders. Die Band veränderte die Lieder von Auftritt zu Auftritt. Die jungen Musiker waren erst zufrieden, als die Songs vielschichtiger und elektronischer klangen – und Kritiker an Alt-J, James Blake und Balthazar erinnerten.

Mittlerweile haben Giant Rooks das Abi geschrieben und sind nach Berlin gezogen. Doch die Band ist meistens unterwegs – sogar durch England ist sie bereits getourt. Zeit, um neue Songs oder gar einen ersten Longplayer zu schreiben, bleibt da kaum. «Ein Album aufzunehmen, ist eine grosse Aufgabe», meint Sänger Frederik Rabe. «Und wir sind sehr perfektionistisch.»

